經部預告節能新制 要求能源大用戶導入診斷

中央社／ 台北5日電

為推動能源大用戶落實深度節能，經濟部今天預告「能源用戶辦理節能診斷及訂定節能計畫規定」草案，規範能源大用戶須導入專業節能診斷團隊，系統性盤點用能現況，並於117年第1季前完成中長期節能計畫規劃。

經濟部指出，草案明定能源大用戶應由符合資格的法人、學校或機構、執業技師等專業人員組成節能診斷團隊，提出節能診斷報告與改善建議，作為後續規劃節能措施的依據，並逐年落實節能方案。針對資源較少的能源大用戶，政府也將透過委託法人團隊，提供節能診斷或技術輔導服務。

除法規引導外，經濟部表示，也搭配租稅優惠與補助措施，提升企業投入節能改善誘因，包括「產業創新條例」投資抵減優惠延長至118年，並擴大納入節能減碳項目，投資上限由新台幣10億元提高至20億元；同時持續推動動力設備補助、節能績效保證專案及廢熱、廢冷回收補助。

行政院自113年8月起推動「深度節能行動計畫」，4年投入353億元，目標節電206億度。經濟部指出，114年節電量已達108億度，超出原訂目標，其中能源大用戶在強制節能目標引導下，已節電24億度，帶動產業能源效率提升。

能源署表示，新增節能診斷與5年節能計畫規定，有助引導能源大用戶系統性盤點用能結構、導入高效率設備與智慧能源管理，不僅可提升節能成效，也有助帶動節能產業發展。

依據規範，使用煤炭年使用量超過6000公噸、燃料油年使用量超過6000公秉、天然氣年使用量超過1000萬立方公尺、契約用電容量超過800瓩者為能源大用戶。

經濟部 節電
