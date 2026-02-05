核三重啟進度！台電3月向核安會提出再運轉計畫 自我安全檢查盡早完成

外界關切核三重啟進度。經濟部長龔明鑫5日表示，台電將在3月向核安會提出核三再運轉計畫。台電已於1月15日與原廠美國西屋簽訂MOU，很快就會進行自主安全檢查；他表示，在安全條件下，自主安全檢查能縮短就縮短，盡早完成。

經濟部今日舉行年終記者會。龔明鑫表示，為穩定供電，2026年興達廠新2號機、新3號機、以及台中新1號機、新2號機共四部天然氣發電機組、520萬瓩於今年接受調度。此外，台電也會確保通霄二期、大林、台中二期、協和及興達二期工程如期如質完成。

經濟部去年11月底已核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性，台電將啟動自我安全檢查，台電並將於2026年3月提出核三「再運轉計畫」。因核三廠自我安全檢查需要時間，加上核安會審查、同步更新設備，龔明鑫也曾說，若一切都順利，核三重啟最快的時間就是2028年。龔明鑫也說，自我安全檢查在安全前提下，若能縮短就縮短。

經濟部原訂再生能源20%占比目標將延至2026年11月完成，龔明鑫今日指出，光電環評三法通過後，確實造成推動困難，但他強調，二成綠電是既定目標，「只是時程上會往後延」，同時持續推動離岸風電3-3期，拚年底前完成選商。

根據能源署資料，到2025年底，再生能源發電占比13.1%。依據執政黨能源轉型規畫，再生能源20%占比原訂在2025年達成，但已延後至2026年11月；而今2026年11月也無法達陣。

龔明鑫坦言，受到環評三法影響，光電推動出現一定阻礙，但經濟部仍然希望可以突破，加速推動較無爭議的屋頂型光電。

經濟部次長賴建信表示，截至2025年底，光電設置量15.4GW，距離目標20GW缺少的4.6GW，除施工中2.53GW，其他案源都有掌握，並將透過三途徑加強推動力道，包括：光電板汰舊換有500MW潛能，以及大型建物強制設光電今年8月開辦，可增加660MW；在公有屋頂方面，中央部會與國營事業合計有343MW潛能。