魏哲家憂供電 經長：今年興達台中電廠將增520萬瓩

台積電董事長魏哲家1月中在法說會表達對供電擔憂。經濟部長龔明鑫今天表示，今年興達、台中電廠預計將新增520萬瓩，只要新機組工程如期如質推進，就無電力不足問題。

魏哲家在1月台積電法人說明會坦言，擔心台灣的電力供應議題，電力充足才能持續擴充產能，台積電繼續縮短產能供應與需求之間的落差。

經濟部今天舉行年終記者會，龔明鑫簡報時表示，2025年已新增大潭7號、興達新1機，新增221.3萬瓩裝置容量；今年目標是興達新2機、新3機，台中新1機、新2機能接受調度，合計可增加520萬瓩裝置容量。

根據台電網站資料，今天最大供電能力為3608.2萬瓩。

面對外界對供電憂慮，龔明鑫強調，今年預計完成500多萬瓩新機組，確保通霄二期、大林、台中二期、協和及興達二期工程如期如質往前推進，在此條件下，就無電力不足問題，最重要的是，工程推動能如期如質。

核電重啟部分，龔明鑫表示，台電將在今年3月提出核三再運轉計畫，台電也已在今年1月15日與原廠美國西屋簽MOU，辦理核電廠自主安全檢查，相關期程會再與西屋公司一同討論。

至於高階核廢選址立法進度一事，龔明鑫僅說，一步步來，目前最重要的工作是乾貯趕快完成興建。