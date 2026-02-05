快訊

身價8億人瑞閃婚…戶政、證人、看護超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

坐擁財富仍無奈？馬斯克身價逾8千億美元竟嘆「錢買不到幸福」 網敲碗發錢

「豆腐媽媽」爆替身墜樓意外！家屬「17天沒見爸」 民視回應了

環境部12日開碳費審議會 討論高碳洩漏風險事業

中央社／ 台北5日電
環境部預計12日召開今年首次碳費費率審議會，討論高碳洩漏風險事業審核原則等項目。圖／聯合報系資料照片
環境部預計12日召開今年首次碳費費率審議會，討論高碳洩漏風險事業審核原則等項目。圖／聯合報系資料照片

環境部預計12日召開今年首次碳費費率審議會，討論高碳洩漏風險事業審核原則等項目；由於本屆委員任期至28日止，目前已進行下一屆委員的遴聘程序，以3月1日順利接軌為目標。

環境部表示，今年首次碳費費率審議會將於12日召開，主要將討論2大議題，包含高碳洩漏風險事業審核原則及申請情形、自主減量計畫審查情形（含減量成本分析與減量成效檢視）。

排碳大戶今年將繳碳費，若提自主減量計畫審查通過，並符合高碳洩漏風險者，碳費可打2折。環境部統計，在收費對象465廠中，有262家符合高碳洩漏風險行業正面表列者，排放量占比約為總排放量約7成。

值得一提的是，依據「碳費費率審議會設置要點」規定，首屆委員任期為2年，本屆委員任期自民國113年3月1日起至今年2月28日，本次會議也是首屆委員最後一次開會。

根據設置要點，碳費委員19至23人，包含有關機關代表、民間團體代表及學者專家等。環境部表示，目前正在進行下一屆委員遴聘程序，以3月1日順利接軌為目標。

根據記錄，碳費費率審議會自113年設立至今計開會7次，在113年10月的會議中訂定現行碳費費率及優惠費率。

根據碳費收費辦法，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力燃氣供應業及製造業，今年5月底前應依去年全年排碳量繳交碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元，環境部提供優惠方案，若業者提出自主減量計畫，並獲環境部審核通過，碳費可調降為每噸碳50元或100元。

另外，若屬於高碳洩漏風險事業、提自主減量計畫並審查通過，所需繳交的碳費可再乘上排放量調整係數值，現階段係數為0.2，亦即碳費可打2折。

碳費 環境部 電力 燃氣 排碳量
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

吃飽想睡不只是「暈碳」！醫師：2成分也會讓飽睏找上門

環境部強化AI使用 盼完成廢棄物修法

太陽光電遲未達標 鼓勵立面型光電 環境部：光電碳權還需研議

網售無空污防制設備小型焚化爐 最重可處5年徒刑

相關新聞

五大信賴產業合計產值破10兆 經長：今年破11兆有可能

經濟部今天舉行年終記者會，部長龔明鑫表示，2025年五大信賴產業產值合計突破新台幣10兆元，其中半導體產值達6.83兆元...

韓國關稅承壓 經長：台灣談到15%且不疊加是最好結果

美國總統川普因韓國國會遲遲未通過與美貿易協定，揚言將關稅由15%提高至25%，外界擔心是否對台灣產生示範效應。經濟部長龔...

魏哲家憂供電 經長：今年興達台中電廠將增520萬瓩

台積電董事長魏哲家1月中在法說會表達對供電擔憂。經濟部長龔明鑫今天表示，今年興達、台中電廠預計將新增520萬瓩，只要新機...

核三重啟進度！台電3月向核安會提出再運轉計畫 自我安全檢查盡早完成

外界關切核三重啟進度。經濟部長龔明鑫5日表示，台電將在3月向核安會提出核三再運轉計畫。台電已於1月15日與原廠美國西屋簽...

環境部12日開碳費審議會 討論高碳洩漏風險事業

環境部預計12日召開今年首次碳費費率審議會，討論高碳洩漏風險事業審核原則等項目；由於本屆委員任期至28日止，目前已進行下...

內政部跨部會擴大「老宅延壽」 國土署曝公告受理申請最快時程

內政部力推老宅延壽機能復新計畫，並跨部會整合衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」，經濟部的「家戶設置屋頂太陽光電加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。