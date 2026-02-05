環境部12日開碳費審議會 討論高碳洩漏風險事業

環境部預計12日召開今年首次碳費費率審議會，討論高碳洩漏風險事業審核原則等項目；由於本屆委員任期至28日止，目前已進行下一屆委員的遴聘程序，以3月1日順利接軌為目標。

環境部表示，今年首次碳費費率審議會將於12日召開，主要將討論2大議題，包含高碳洩漏風險事業審核原則及申請情形、自主減量計畫審查情形（含減量成本分析與減量成效檢視）。

排碳大戶今年將繳碳費，若提自主減量計畫審查通過，並符合高碳洩漏風險者，碳費可打2折。環境部統計，在收費對象465廠中，有262家符合高碳洩漏風險行業正面表列者，排放量占比約為總排放量約7成。

值得一提的是，依據「碳費費率審議會設置要點」規定，首屆委員任期為2年，本屆委員任期自民國113年3月1日起至今年2月28日，本次會議也是首屆委員最後一次開會。

根據設置要點，碳費委員19至23人，包含有關機關代表、民間團體代表及學者專家等。環境部表示，目前正在進行下一屆委員遴聘程序，以3月1日順利接軌為目標。

根據記錄，碳費費率審議會自113年設立至今計開會7次，在113年10月的會議中訂定現行碳費費率及優惠費率。

根據碳費收費辦法，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，今年5月底前應依去年全年排碳量繳交碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元，環境部提供優惠方案，若業者提出自主減量計畫，並獲環境部審核通過，碳費可調降為每噸碳50元或100元。

另外，若屬於高碳洩漏風險事業、提自主減量計畫並審查通過，所需繳交的碳費可再乘上排放量調整係數值，現階段係數為0.2，亦即碳費可打2折。