東元開年奪大單！獲東南亞25億元 Data Center 專案

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
東元開年傳捷報，馬來西亞和泰國取得資料中心25億訂單（圖為東元模組化料中心模型）。公司提供
東元（1504）電機5日宣布於東南亞市場再傳捷報，成功承攬美國雲端服務供應商（CSP）業者位於馬來西亞及泰國之超大規模資料中心（Hyperscale Data Center）專案，涵蓋電力系統整合工程及超大規模光纖網通工程，兩項標案總金額合計約新台幣25億元。

東元電機董事長利明献表示，此次成功取得兩項大型資料中心標案，顯示東元於東南亞市場的工程整合能力與執行實力已獲國際客戶高度認可。展望2026年，隨著全球AI運算需求與雲端服務持續擴張，東元將持續提供可靠、高效且具高度彈性的一站式資料中心解決方案，鞏固東元於亞太地區AI資料中心基礎建設大廠的關鍵地位。

東元指出，本次得標專案分別位於馬來西亞與泰國重點資料中心聚落。東元承攬的馬來西亞案場項目為機電系統工程，展現在大型資料中心電力系統整合、工程設計及專案管理方面的國際競爭力，該案預計於2027年4月完工。

泰國專案則取得超大規模光纖網通系統工程，由東元負責光纖骨幹建置，以支援高流量資料傳輸與高效算力需求，預計於2026年12月完工。此案亦為東元首度在泰國市場擊敗國際競爭對手，成功取得資料中心相關標案，具重要指標意義。

回顧過往實績，東元於2025年已在馬來西亞取得兩項資料中心相關工程標案，總建置容量達178MW，合約總值近馬幣1.7億元。東元表示，此次開年取得的新訂單印證公司在東南亞市場的實績基礎已贏得客戶信賴，2026年資料中心相關取案將維持穩定成長。

東元進一步說明，隨著「AI Data Center解決方案提供者」的轉型策略展現成效，公司將更進一步切入國際雲端服務與AI運算客戶設備供應鏈，提高整體資料中心商機市占率，可望於2026年為營運成長注入顯著動能。

此外，東元電力能源事業群將持續鎖定馬來西亞、泰國、台灣等核心市場，橫向結合公司各事業群在綠能解決方案及節能服務（ESCO）領域的技術優勢，推動資料中心與綠色能源的整合應用，並計畫擴及其他海外市場，協助全球客戶打造兼具節能、穩定與永續價值的智慧算力基礎設施。

