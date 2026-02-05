五大信賴產業合計產值破10兆 經長：今年破11兆有可能

快訊

中央社／ 台北5日電
經濟部今天舉行年終記者會，由經濟部長龔明鑫（右二）主持。聯合報系記者胡經周／攝影
經濟部今天舉行年終記者會，部長龔明鑫表示，2025年五大信賴產業產值合計突破新台幣10兆元，其中半導體產值達6.83兆元、成長力道最強，「如果今年我們成長10%，就會突破11兆元，是我們努力的方向，也是非常有可能的事。」

經濟部今天舉行年終記者會，龔明鑫率領一級主管與媒體交流。龔明鑫指出，去年五大信賴產業產值約10兆3700億元，其中半導體產值6兆8384億元，人工智慧（AI）2兆1203億元，次世代通訊1兆1558億元，軍工及安控產業分別為245.5億元、2308億元。

經濟部今年持續推動五大信賴產業，龔明鑫表示，首先在半導體業，將持續強化矽光子異質整合能力，並透過A+計畫擴大與國際業者合作，提升台灣在記憶體等關鍵領域的能量與技術布局，目前已補助美光、ASML、南亞科等廠商投入相關研發。

在AI領域方面，龔明鑫指出，AI不應僅限於高科技產業，政府正聯合法人機構推動AI技術「導入百工百業」，涵蓋石化、紡織及金屬加工等產業，藉此提升生產精準度與整體競爭力，目標今年將AI普及率提高至3成。

次世代通訊方面，龔明鑫表示，台灣已取得重要技術突破，今年政府將支持工研院與聯發科技攜手OneWeb，打造全球首度通過驗證的3GPP手機直連衛星技術，並持續協助台廠投入低軌衛星地面設備與基地台研發。

談及軍工與無人機產業，龔明鑫指出，儘管去年無人機產值約129億元，但成長呈現倍數跳躍，不僅產值年增2.5倍，外銷更成長21倍，今年無人機目標產值上看200億元，並力拚2030年突破400億元，盼將台灣打造為無人機民主供應鏈的亞太中心。

安控領域，則要推動產品履歷透明自願性揭露機制，帶動產品可信賴化。

在關鍵礦物布局方面，龔明鑫表示，為提升產業鏈自主性，經濟部今年將推動「關鍵礦物應用高值化推動計畫」，鼓勵廠商將過去高度依賴進口的稀土衍生品，逐步改由國內自行研發生產，並透過台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）等國際合作，布局海外多元礦源，目標在2030年前完成稀土量產線，滿足約50%的國內需求。

此外，龔明鑫指出，為了更精準回應產業需求，經濟部今年將成立「經濟及產業諮詢會」，在既有與七大工商團體定期座談的基礎上，進一步依產業別細分，邀集產官學研代表就特定領域深入討論，研擬具體政策工具與方向。相關成果將彙整提報行政院經濟發展委員會進行跨部會討論，作為政策推動與預算編列依據，確保產業轉型計畫獲得實質資源支持。

龔明鑫 經濟部 AI
相關新聞

龔明鑫認了2026年底綠電20%再跳票 延後幾年達標仍不知

經濟部已將再生能源發電占比20%的目標延後至2026年11月達成，不過，2025年再生能源發電占總發電量統計出爐，僅有1...

內政部跨部會擴大「老宅延壽」 國土署曝公告受理申請最快時程

內政部力推老宅延壽機能復新計畫，並跨部會整合衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」，經濟部的「家戶設置屋頂太陽光電加...

韓國關稅承壓 經長：台灣談到15%且不疊加是最好結果

美國總統川普因韓國國會遲遲未通過與美貿易協定，揚言將關稅由15%提高至25%，外界擔心是否對台灣產生示範效應。經濟部長龔...

內政部跨部會擴大老宅延壽推動效益 估創造100億元產值

內政部5日部務會報安排國土管理署報告「老宅延壽機能復新計畫」擴大補助效益說明。內政部長劉世芳表示，老宅延壽機能復新計畫將...

1月CPI年增0.69% 寫五年來新低

年初物價走勢溫和，通膨壓力維持低檔。主計總處5日公布1月消費者物價指數（CPI），年增率為0.69%，已連續九個月低於2...

