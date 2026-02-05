內政部跨部會擴大「老宅延壽」 國土署曝公告受理申請最快時程

內政部力推老宅延壽機能復新計畫，並跨部會整合衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」，經濟部的「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」及「住宅家電汰舊換新節能補助」等計畫。國土署長蔡長展表示，行政院預計下周核定，2月底前跟縣市政府確定細節，預計5月底前公告受理申請。

內政部說明，凡是今年購置能源效率分級標示一級冷氣、冰箱的民眾，可向經濟部申請「住宅家電汰舊換新節能補助」，每台新機補助3000元，節省家庭用電支出及提升用電效率。能源轉型部分，也鼓勵屋頂面積1000平方公尺之屋主增設屋頂型太陽光電設施，每案最高補助30萬元。

此外，衛福部依據「長期照顧服務申請及給付辦法」，將針對失能等級2以上對象給予每3年補助輔具及居家無障礙最高4萬元的支持，今年7月1日起則會新增高科技（全租賃）輔具補助，上限每3年6萬元（含居家無障礙2萬元），結合老宅延壽計畫，改善民眾居家軟硬體設施。

蔡長展表示，經濟部部分，「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」每年度有10億的預算，補助設置屋頂型的太陽光電。建築整合型的太陽光電115年5000萬，這個部分目前正在修一些相關的規定，要納到輔助內政部的老宅延壽。

蔡長展強調，補助案裡面會希望都用國產的建材，在案件審核過程中，屋頂塗料、磁磚、鋼筋水泥、地磚等，希望讓國內產業發展。

蔡長展強調，老宅翻新的延壽計畫，老宅並沒有去除，而且會穿新衣，減少60%到70%的碳排量。整個計畫未來補助的棟數估計3000到5000棟，今年的2月底會跟縣市政府確定細節，預計5月底前公告受理申請。

內政部指出，老宅延壽說明會截至目前為止，已辦理13場，地方反應熱烈，為使有限補助資源發揮最大效益，近期會邀集地方政府研議地方配合款共同推動，期經由本專案的推動執行，能達到強化整體安全及提升居住品質的目標，讓老宅不重建也能是民眾安心穩居的住所。