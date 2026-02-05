韓國關稅承壓 經長：台灣談到15%且不疊加是最好結果

快訊

中央社／ 台北5日電
經濟部長龔明鑫。聯合報系記者胡經周／攝影
美國總統川普因韓國國會遲遲未通過與美貿易協定，揚言將關稅由15%提高至25%，外界擔心是否對台灣產生示範效應。經濟部長龔明鑫表示，希望韓國的情況不要發生在台灣，目前台灣關稅談到15%且不疊加，是對台美雙方而言，已是最好的結果。

經濟部今天舉行年終記者會，龔明鑫率領一級主管與媒體交流。龔明鑫指出，在台美談判結果底定後，行政部門有責任在立法院及社會大眾充分說明，讓民眾了解相關協議內容。

媒體詢問，若國會遲遲未通過台美對等貿易協定（ART），或對協定內容有所更動導致協定無法生效，是否可能重蹈韓國覆轍，遭美方調升關稅，經濟部是否沙盤推演對國內產業影響。

龔明鑫則說，據了解韓國目前承受相當大的壓力，「據說也要通過了」，希望台灣不會走到相同局面。

台美關稅協議於今年1月中旬拍板，媒體關切台美關稅底定後，後續ART預計何時簽署。龔明鑫表示，雙方投資備忘錄（MOU）已經確定，ART也將盡快完成簽署，相關進度一旦明朗，會第一時間對外說明。

龔明鑫進一步說明，ART談判中，投資MOU已率先拍板，關稅議題也已有結果，但整體協定仍需一定行政作業時間，目前由經貿談判辦公室主政處理，待程序完成後，政府即時會向社會大眾完整報告。

至於外界關心ART簽署是否牽動進口車市場開放等議題，龔明鑫僅表示，政府當然希望ART能夠盡快簽署，目前看起來台美雙方都有加速完成的共識，「稍微再等一下，應該很快就會簽署」。

龔明鑫 關稅 韓國
龔明鑫認了2026年底綠電20%再跳票 延後幾年達標仍不知

經濟部已將再生能源發電占比20%的目標延後至2026年11月達成，不過，2025年再生能源發電占總發電量統計出爐，僅有1...

內政部跨部會擴大老宅延壽推動效益 估創造100億元產值

內政部5日部務會報安排國土管理署報告「老宅延壽機能復新計畫」擴大補助效益說明。內政部長劉世芳表示，老宅延壽機能復新計畫將...

1月CPI年增0.69% 寫五年來新低

年初物價走勢溫和，通膨壓力維持低檔。主計總處5日公布1月消費者物價指數（CPI），年增率為0.69%，已連續九個月低於2...

規劃對美採購天然氣倍增 占比10％將拉升上看35％

台灣增加對美採購天然氣目標出爐，中油董事長方振仁5日表示，目前中油的天然氣採購來自美國的占比為10％，若加上未來將向阿拉...

參訪年產值3,431億元紡織業 賴總統：由政院成立工作小組支援各產業

賴清德總統5日參訪聚隆芳苑廠暨紡織產業座談會。他表示，紡織產業年產值約3,431億元，每年外銷金額67.4億美金，提供1...

