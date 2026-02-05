快訊

內政部跨部會擴大老宅延壽推動效益 估創造100億元產值

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部5日部務會報安排國土管理署報告「老宅延壽機能復新計畫」擴大補助效益說明。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
內政部5日部務會報安排國土管理署報告「老宅延壽機能復新計畫」擴大補助效益說明。內政部長劉世芳表示，老宅延壽機能復新計畫將結合經濟部「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」及「住宅家電汰舊換新節能補助」、衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」，讓老宅延壽除了公共環境及安全改善外，居家內部之硬體設施也能全面優化，讓居家安全保護從外到內都有政府共同來照顧，逐步實現「人在地安養」及國家淨零減碳之重大目標，並預估可為國內經濟創造出100億元的產值。

內政部補充說明，凡是今年購置能源效率分級標示一級冷氣、冰箱的民眾，可向經濟部申請「住宅家電汰舊換新節能補助」，每台新機補助新台幣3,000元，節省家庭用電支出及提升用電效率。在能源轉型部分，亦鼓勵屋頂面積1,000平方公尺之屋主增設屋頂型太陽光電設施，每案最高補助30萬元。

另外，衛福部依據「長期照顧服務申請及給付辦法」，將針對失能等級2以上對象給予每3年補助輔具及居家無障礙最高4萬元的支持，今年7月1日起則會新增高科技（全租賃）輔具補助，上限每3年6萬元（含居家無障礙2萬元），結合本部老宅延壽計畫，改善民眾居家軟硬體設施。

內政部指出，老宅延壽說明會截至目前為止，已辦理13場，地方反應熱烈，為使有限補助資源發揮最大效益，近期會邀集地方政府研議地方配合款共同推動，期經由本專案的推動執行，能達到強化整體安全及提升居住品質的目標，讓老宅不重建也能是民眾安心穩居的住所。

老宅 太陽光電 內政部
