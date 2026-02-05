1月CPI年增0.69% 寫五年來新低

年初物價走勢溫和，通膨壓力維持低檔。主計總處5日公布1月消費者物價指數（CPI），年增率為0.69%，已連續九個月低於2%，並寫下近五年來新低；扣除蔬菜水果及能源後的核心CPI年增率為1.24%，同樣低於2%通膨警戒線。主計總處預估，2月CPI年增率將落在2%上下，整體物價情勢仍屬平穩。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，1月CPI年增率偏低，主要與去年1月適逢農曆春節有關。由於春節期間部分商品與服務價格加價，並有饋贈禮金等因素，使去年同期比較基數偏高，導致今年漲幅相對溫和。若排除服務類價格因素，1月CPI年增率將低於1.5%，若排除春節因素，季調後則為1.34%，顯見排除節慶干擾後，國內物價並未出現明顯波動，物價走勢仍屬穩定，維持平穩水準。

七大類物價中，房租指數年增率也降至1.99%，為兩年半來首度跌破2%。曹志弘解釋，因整體物價漲幅持續平穩、住宅維修費漲勢縮小，以及內政部住宅價格指數轉跌等因素影響下，房租指數年增率持續收斂。

觀察民眾較有感的17項重要民生物資，平均CPI年增率為3.12%，寫下23個月來最大漲幅；其中雞蛋年增率達18.31%，為33個月來最大漲幅。外食費年增率3.08%，也連續15個月高於3%。曹志弘說明，雞蛋漲幅擴大，主因為1月氣溫偏低、產蛋率下滑，價格雖有上揚，但實際漲幅仍屬溫和；外食費年增率也已連三個月縮小。由於內銷品物價年增率已是連10個月走跌，來到負3.06%，顯示國內商品價格壓力不大，後續外食費年增率有機會進一步收斂至3%以下。

此外，1月進口物價指數以美元計價的年增率，結束連38個月下跌，轉為上漲0.4%。曹志弘說明，近半年全球景氣由疲弱轉趨平穩，需求逐步回溫，加上部分原物料供給收斂，帶動價格回穩；同時貿易量持續上修、關稅政策逐步底定，也對價格形成支撐。不過整體原物料價格仍偏弱，僅國際油價略有回升；相較之下，出口物價上漲較為明顯，主要反映電子相關產品價格近月持續走高。

展望2月，曹志弘表示，受農曆春節落點影響，2月CPI漲幅勢必高於1月，實務上通常會將1、2月合併觀察，以排除春節效應干擾。依過往經驗，春節因素約會推升CPI約0.6至0.7個百分點，但實際影響幅度波動較大，評估上仍具不確定性；整體而言，1、2月平均CPI年增率，依歷史趨勢推估，約落在1.3%至1.4%之間。