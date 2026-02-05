快訊

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

藍白修法連發…政院：不副署是憲法賦予行政院長的權利 三條件下審慎使用

1月CPI年增0.69% 寫五年來新低

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處5日公布1月消費者物價指數（CPI），年增率為0.69%，已連續九個月低於2%，並寫下近五年來新低。圖為民眾在台北市萬華區一處賣場選購商品。中央社
主計總處5日公布1月消費者物價指數（CPI），年增率為0.69%，已連續九個月低於2%，並寫下近五年來新低。圖為民眾在台北市萬華區一處賣場選購商品。中央社

年初物價走勢溫和，通膨壓力維持低檔。主計總處5日公布1月消費者物價指數CPI），年增率為0.69%，已連續九個月低於2%，並寫下近五年來新低；扣除蔬菜水果及能源後的核心CPI年增率為1.24%，同樣低於2%通膨警戒線。主計總處預估，2月CPI年增率將落在2%上下，整體物價情勢仍屬平穩。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，1月CPI年增率偏低，主要與去年1月適逢農曆春節有關。由於春節期間部分商品與服務價格加價，並有饋贈禮金等因素，使去年同期比較基數偏高，導致今年漲幅相對溫和。若排除服務類價格因素，1月CPI年增率將低於1.5%，若排除春節因素，季調後則為1.34%，顯見排除節慶干擾後，國內物價並未出現明顯波動，物價走勢仍屬穩定，維持平穩水準。

七大類物價中，房租指數年增率也降至1.99%，為兩年半來首度跌破2%。曹志弘解釋，因整體物價漲幅持續平穩、住宅維修費漲勢縮小，以及內政部住宅價格指數轉跌等因素影響下，房租指數年增率持續收斂。

觀察民眾較有感的17項重要民生物資，平均CPI年增率為3.12%，寫下23個月來最大漲幅；其中雞蛋年增率達18.31%，為33個月來最大漲幅。外食費年增率3.08%，也連續15個月高於3%。曹志弘說明，雞蛋漲幅擴大，主因為1月氣溫偏低、產蛋率下滑，價格雖有上揚，但實際漲幅仍屬溫和；外食費年增率也已連三個月縮小。由於內銷品物價年增率已是連10個月走跌，來到負3.06%，顯示國內商品價格壓力不大，後續外食費年增率有機會進一步收斂至3%以下。

此外，1月進口物價指數以美元計價的年增率，結束連38個月下跌，轉為上漲0.4%。曹志弘說明，近半年全球景氣由疲弱轉趨平穩，需求逐步回溫，加上部分原物料供給收斂，帶動價格回穩；同時貿易量持續上修、關稅政策逐步底定，也對價格形成支撐。不過整體原物料價格仍偏弱，僅國際油價略有回升；相較之下，出口物價上漲較為明顯，主要反映電子相關產品價格近月持續走高。

展望2月，曹志弘表示，受農曆春節落點影響，2月CPI漲幅勢必高於1月，實務上通常會將1、2月合併觀察，以排除春節效應干擾。依過往經驗，春節因素約會推升CPI約0.6至0.7個百分點，但實際影響幅度波動較大，評估上仍具不確定性；整體而言，1、2月平均CPI年增率，依歷史趨勢推估，約落在1.3%至1.4%之間。

消費者物價指數 CPI 春節
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

確保春節用藥不中斷病情穩定 嘉縣衛生局提醒2月13日前可提早領藥

春節守護國人健康 長庚成立春節醫療專案小組全面整備

環團抗議執政黨減煤不力訴求中火春節無煤 何欣純：春節應穩定供電

春節期間中油直營站洗車 台糖民生用沙拉油及砂糖都不漲價

相關新聞

龔明鑫認了2026年底綠電20%再跳票 延後幾年達標仍不知

經濟部已將再生能源發電占比20%的目標延後至2026年11月達成，不過，2025年再生能源發電占總發電量統計出爐，僅有1...

內政部跨部會擴大老宅延壽推動效益 估創造100億元產值

內政部5日部務會報安排國土管理署報告「老宅延壽機能復新計畫」擴大補助效益說明。內政部長劉世芳表示，老宅延壽機能復新計畫將...

1月CPI年增0.69% 寫五年來新低

年初物價走勢溫和，通膨壓力維持低檔。主計總處5日公布1月消費者物價指數（CPI），年增率為0.69%，已連續九個月低於2...

規劃對美採購天然氣倍增 占比10％將拉升上看35％

台灣增加對美採購天然氣目標出爐，中油董事長方振仁5日表示，目前中油的天然氣採購來自美國的占比為10％，若加上未來將向阿拉...

參訪年產值3,431億元紡織業 賴總統：由政院成立工作小組支援各產業

賴清德總統5日參訪聚隆芳苑廠暨紡織產業座談會。他表示，紡織產業年產值約3,431億元，每年外銷金額67.4億美金，提供1...

白話財經EP180｜新春台彩加碼創新高 買彩券儀式感滿溢還能做公益

每年農曆春節走進彩券行，不管是刮刮樂還是集資包牌大樂透，都是最有儀式感的好運活動之一，本集邀請握過超多億萬富翁的台彩總經理謝志宏，分享農曆春節期間的彩券加碼活動與熱門趨勢，也包括了大家最想知道的頭獎幸運得主的真實心情。也提醒大家購買彩券量力而為，勿過度投注，開心過好年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。