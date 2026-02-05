規劃對美採購天然氣倍增 占比10％將拉升上看35％

台灣增加對美採購天然氣目標出爐，中油董事長方振仁5日表示，目前中油的天然氣採購來自美國的占比為10％，若加上未來將向阿拉斯加採購600萬噸天然氣，則美國來源的天然氣占比將達33%～35%。

經濟部5日舉行年終記者會，經濟部長龔明鑫表示，台灣會增加對美採購天然氣的數量，並降低對其他國家的採購量，能源來源若太過集中就會有風險，因此增加對美採購天然氣也涉及能源安全問題，適度提高美國採購比例是合適的。

方振仁指出，中油採購天然氣來源主要是卡達、澳洲、美國，美國目前占比10％，2025年3月中油基於台美能源合作，簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」，依據協議，台灣中油將採購LNG最高600萬噸，如果把600萬噸加上現在占比10％的採購量加總，初估對美採購天然氣占比將從10％提高至33％～35％。

實際採購量目前還言之過早，方振仁說，採購是商業談判，要談了之後才會有結果，目前阿拉斯加的天然氣還沒開始開採，預估2032年才會開始出口，且出口量也是逐步增加，不會一次到位。