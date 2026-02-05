快訊

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

藍白修法連發…政院：不副署是憲法賦予行政院長的權利 三條件下審慎使用

聽新聞
0:00 / 0:00

規劃對美採購天然氣倍增 占比10％將拉升上看35％

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部5日舉行年終記者會，中油董事長方振仁出席，說明對美增加天然氣採購計畫，未來美國天然氣來源占比上看35％。記者胡經周／攝影
經濟部5日舉行年終記者會，中油董事長方振仁出席，說明對美增加天然氣採購計畫，未來美國天然氣來源占比上看35％。記者胡經周／攝影

台灣增加對美採購天然氣目標出爐，中油董事長方振仁5日表示，目前中油的天然氣採購來自美國的占比為10％，若加上未來將向阿拉斯加採購600萬噸天然氣，則美國來源的天然氣占比將達33%～35%。

經濟部5日舉行年終記者會，經濟部長龔明鑫表示，台灣會增加對美採購天然氣的數量，並降低對其他國家的採購量，能源來源若太過集中就會有風險，因此增加對美採購天然氣也涉及能源安全問題，適度提高美國採購比例是合適的。

方振仁指出，中油採購天然氣來源主要是卡達、澳洲、美國，美國目前占比10％，2025年3月中油基於台美能源合作，簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」，依據協議，台灣中油將採購LNG最高600萬噸，如果把600萬噸加上現在占比10％的採購量加總，初估對美採購天然氣占比將從10％提高至33％～35％。

實際採購量目前還言之過早，方振仁說，採購是商業談判，要談了之後才會有結果，目前阿拉斯加的天然氣還沒開始開採，預估2032年才會開始出口，且出口量也是逐步增加，不會一次到位。

至於對美投資部分，除了「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」的天然氣之外，方振仁也提到美國頁岩氣礦區的投資，他表示， 中油自有油氣礦區2025年占比不到5％，目標是5年內將占比提高至10％，因此對於油氣資產的併購會持續努力，美國頁岩氣的優點是法規成熟、基礎設施完整，因此「美國頁岩氣是中油優先選擇的投資標的」。

天然氣進口占比2024年。圖／能源署提供
天然氣進口占比2024年。圖／能源署提供

天然氣 美國 中油
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中油：阿拉斯加案若具效益 美氣採購占比將超過3成

中油三接獲所有使照 桃議員：不要過關承諾也跟著結束

龔明鑫：投資台灣不危險 向美增購天然氣確保能源供應與多元

獨／中油屆退員工駕公務車闖紅燈撞死機車騎士 傳公司讓他延退原因曝

相關新聞

龔明鑫認了2026年底綠電20%再跳票 延後幾年達標仍不知

經濟部已將再生能源發電占比20%的目標延後至2026年11月達成，不過，2025年再生能源發電占總發電量統計出爐，僅有1...

1月CPI年增0.69% 寫五年來新低

年初物價走勢溫和，通膨壓力維持低檔。主計總處5日公布1月消費者物價指數（CPI），年增率為0.69%，已連續九個月低於2...

規畫對美採購天然氣倍增 占比10％將拉升上看35％

台灣增加對美採購天然氣目標出爐，中油董事長方振仁5日表示，目前中油的天然氣採購來自美國的占比為10％，若加上未來將向阿拉...

參訪年產值3,431億元紡織業 賴總統：由政院成立工作小組支援各產業

賴清德總統5日參訪聚隆芳苑廠暨紡織產業座談會。他表示，紡織產業年產值約3,431億元，每年外銷金額67.4億美金，提供1...

白話財經EP180｜新春台彩加碼創新高 買彩券儀式感滿溢還能做公益

每年農曆春節走進彩券行，不管是刮刮樂還是集資包牌大樂透，都是最有儀式感的好運活動之一，本集邀請握過超多億萬富翁的台彩總經理謝志宏，分享農曆春節期間的彩券加碼活動與熱門趨勢，也包括了大家最想知道的頭獎幸運得主的真實心情。也提醒大家購買彩券量力而為，勿過度投注，開心過好年。

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端…貧富差距惡化

彭博資訊報導，台積電（2330）總部停車場裡停放不少布滿灰塵的福斯與老舊的豐田，這光景乍看下有些奇怪，因為這家公司正在創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。