聽新聞
0:00 / 0:00
規劃對美採購天然氣倍增 占比10％將拉升上看35％
台灣增加對美採購天然氣目標出爐，中油董事長方振仁5日表示，目前中油的天然氣採購來自美國的占比為10％，若加上未來將向阿拉斯加採購600萬噸天然氣，則美國來源的天然氣占比將達33%～35%。
經濟部5日舉行年終記者會，經濟部長龔明鑫表示，台灣會增加對美採購天然氣的數量，並降低對其他國家的採購量，能源來源若太過集中就會有風險，因此增加對美採購天然氣也涉及能源安全問題，適度提高美國採購比例是合適的。
方振仁指出，中油採購天然氣來源主要是卡達、澳洲、美國，美國目前占比10％，2025年3月中油基於台美能源合作，簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」，依據協議，台灣中油將採購LNG最高600萬噸，如果把600萬噸加上現在占比10％的採購量加總，初估對美採購天然氣占比將從10％提高至33％～35％。
實際採購量目前還言之過早，方振仁說，採購是商業談判，要談了之後才會有結果，目前阿拉斯加的天然氣還沒開始開採，預估2032年才會開始出口，且出口量也是逐步增加，不會一次到位。
至於對美投資部分，除了「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」的天然氣之外，方振仁也提到美國頁岩氣礦區的投資，他表示， 中油自有油氣礦區2025年占比不到5％，目標是5年內將占比提高至10％，因此對於油氣資產的併購會持續努力，美國頁岩氣的優點是法規成熟、基礎設施完整，因此「美國頁岩氣是中油優先選擇的投資標的」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言