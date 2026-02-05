對大陸特定鋁箔反傾銷稅 財政部展開落日調查

快訊

中央社／ 台北5日

台灣目前針對中國的特定鋁箔課徵反傾銷稅，將於今年2月21日屆滿，由於原案申請人中鋼鋁業股份有限公司申請繼續課徵，財政部關務署今天公告進行落日調查，以維護國內產業公平合理貿易環境。

關務署今天發布新聞稿說明，台灣於110年8月31日公告對自中國產製進口特定鋁箔課徵反傾銷稅並溯自110年2月22日實施，課徵期間將於115年2月21日屆滿5年。

財政部已於114年8月12日公告，國內同類貨物產業代表若認為有繼續課徵必要，得於公告翌日起1個月內提出申請。

關務署表示，原案申請人中鋼鋁業股份有限公司於114年9月5日提出繼續課徵的申請，依據申請人提供的資料，可合理懷疑若停止對涉案貨物課徵反傾銷稅，傾銷及損害可能繼續或再度發生，因此財政部決定進行調查。

關務署表示，此案的調查程序及時限，依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第44條第4項規定，財政部應自公告進行調查當日起6個月內完成傾銷調查認定，並通知經濟部。

此外，經濟部應自公告進行調查當日起展開產業損害調查，於接獲財政部通知的隔日起2個月內完成認定，並通知財政部。財政部則應於接獲經濟部通知隔日起10天內，提交該部關稅稅率審議小組審議是否繼續課徵反傾銷稅。

根據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法，反傾銷稅課徵滿5年應停止課徵，但若經主管機關進行落日調查，認定補貼、傾銷及損害可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生，則不在此限。

反傾銷稅 財政部
相關新聞

龔明鑫認了2026年底綠電20%再跳票 延後幾年達標仍不知

經濟部已將再生能源發電占比20%的目標延後至2026年11月達成，不過，2025年再生能源發電占總發電量統計出爐，僅有1...

內政部跨部會擴大老宅延壽推動效益 估創造100億元產值

內政部5日部務會報安排國土管理署報告「老宅延壽機能復新計畫」擴大補助效益說明。內政部長劉世芳表示，老宅延壽機能復新計畫將...

1月CPI年增0.69% 寫五年來新低

年初物價走勢溫和，通膨壓力維持低檔。主計總處5日公布1月消費者物價指數（CPI），年增率為0.69%，已連續九個月低於2...

規劃對美採購天然氣倍增 占比10％將拉升上看35％

台灣增加對美採購天然氣目標出爐，中油董事長方振仁5日表示，目前中油的天然氣採購來自美國的占比為10％，若加上未來將向阿拉...

參訪年產值3,431億元紡織業 賴總統：由政院成立工作小組支援各產業

賴清德總統5日參訪聚隆芳苑廠暨紡織產業座談會。他表示，紡織產業年產值約3,431億元，每年外銷金額67.4億美金，提供1...

白話財經EP180｜新春台彩加碼創新高 買彩券儀式感滿溢還能做公益

每年農曆春節走進彩券行，不管是刮刮樂還是集資包牌大樂透，都是最有儀式感的好運活動之一，本集邀請握過超多億萬富翁的台彩總經理謝志宏，分享農曆春節期間的彩券加碼活動與熱門趨勢，也包括了大家最想知道的頭獎幸運得主的真實心情。也提醒大家購買彩券量力而為，勿過度投注，開心過好年。

