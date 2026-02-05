對大陸特定鋁箔反傾銷稅 財政部展開落日調查

台灣目前針對中國的特定鋁箔課徵反傾銷稅，將於今年2月21日屆滿，由於原案申請人中鋼鋁業股份有限公司申請繼續課徵，財政部關務署今天公告進行落日調查，以維護國內產業公平合理貿易環境。

關務署今天發布新聞稿說明，台灣於110年8月31日公告對自中國產製進口特定鋁箔課徵反傾銷稅並溯自110年2月22日實施，課徵期間將於115年2月21日屆滿5年。

財政部已於114年8月12日公告，國內同類貨物產業代表若認為有繼續課徵必要，得於公告翌日起1個月內提出申請。

關務署表示，原案申請人中鋼鋁業股份有限公司於114年9月5日提出繼續課徵的申請，依據申請人提供的資料，可合理懷疑若停止對涉案貨物課徵反傾銷稅，傾銷及損害可能繼續或再度發生，因此財政部決定進行調查。

關務署表示，此案的調查程序及時限，依據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第44條第4項規定，財政部應自公告進行調查當日起6個月內完成傾銷調查認定，並通知經濟部。

此外，經濟部應自公告進行調查當日起展開產業損害調查，於接獲財政部通知的隔日起2個月內完成認定，並通知財政部。財政部則應於接獲經濟部通知隔日起10天內，提交該部關稅稅率審議小組審議是否繼續課徵反傾銷稅。

根據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法，反傾銷稅課徵滿5年應停止課徵，但若經主管機關進行落日調查，認定補貼、傾銷及損害可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生，則不在此限。