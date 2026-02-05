龔明鑫認了2026年底綠電20%再跳票 延後幾年達標仍不知

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
圖為台電台南鹽田光電場。圖／台電提供
經濟部已將再生能源發電占比20%的目標延後至2026年11月達成，不過，2025年再生能源發電占總發電量統計出爐，僅有13.09%，經濟部長龔明鑫4日表示，去年底通過的環評三法造成太陽光電發展困難，但方向不會改變，20%目標的時程將會延後，至於要延後幾年，經濟部會再檢討。

經濟部5日舉行年終記者會，針對能源部分強調加速發展多元綠能，其中，太陽光電部分特別提到環評三法不當限縮地面光電設置，將強化屋頂型光電設置來因應。

龔明鑫指出，環評三法修正通過後，的確造成太陽光電的推動較為困難，「但我們的方向是不會改的，20%一定會達成，可能時程上會延後」，強調政府會不斷投入綠能發展，這是既定方向，一定會持續向前走。

2025年綠電占比達20%的目標，是前總統蔡英文2016年上任時提出的明確目標，作為能源轉型的核心支票，前經濟長王美花將時程延後至2026年11月，現在經長龔明鑫又坦言無法在時間內達標。

雖然龔明鑫認為環評三法使得20%綠電達標遇到困難，不過，環評三法是2025年11月14日立法院才修正通過，而2025年綠電占比才13.09%，若要把綠電占比跳票的責任推給環評三法這樣的外部因素，似乎沒有說服力。

龔明鑫表示，經濟部會再檢討，希望外界給他們一些時間重新檢討再生能源占比達標時程。

經濟部長龔明鑫表示，環評三法使得太陽光電發展遇到困難。聯合報系資料照
再生能源 經濟部長 環評 綠電 龔明鑫
賴清德總統5日參訪聚隆芳苑廠暨紡織產業座談會。他表示，紡織產業年產值約3,431億元，每年外銷金額67.4億美金，提供1...

經濟部已將再生能源發電占比20%的目標延後至2026年11月達成，不過，2025年再生能源發電占總發電量統計出爐，僅有1...

每年農曆春節走進彩券行，不管是刮刮樂還是集資包牌大樂透，都是最有儀式感的好運活動之一，本集邀請握過超多億萬富翁的台彩總經理謝志宏，分享農曆春節期間的彩券加碼活動與熱門趨勢，也包括了大家最想知道的頭獎幸運得主的真實心情。也提醒大家購買彩券量力而為，勿過度投注，開心過好年。

彭博資訊報導，台積電（2330）總部停車場裡停放不少布滿灰塵的福斯與老舊的豐田，這光景乍看下有些奇怪，因為這家公司正在創...

中華工程與寶佳集團之間的經營權角力，逐漸走出檯面下的試探，進入更清楚的對峙階段。據悉，雙方已經進入法律戰的準備，寶佳找來曾經幫助過沈慶京在中石化經營權之爭時，擊退力麗集團的經營權律師梁懷信；中工則找來曾在光洋科經營權之爭時協助公司派的鼎力法律事務所律師田振慶。 值得注意的是，除了傳統的股權競爭外，威京集團總裁沈慶京與中工所採取的策略，不只停留在傳統的經營權戰場，而是同步展開一場包含輿論、文化等更具層次的新型態保衛戰。 熟知沈慶京習慣的人士表示，2012年中石化股東常會當時，「小沈」就用過很多奇招，包括調整議案等方式。最後成功擊退市場派的力麗集團。「他（小沈）不會按牌理出牌的。」

缺工不再只是找不到人，而是一場結構正在位移的職場變局。少子化讓勞動力持續縮水，年輕世代的工作價值觀也快速翻轉，當人不再流向最需要的地方，企業被迫重新思考，什麼樣的工作，才值得留下來。

