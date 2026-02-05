龔明鑫認了2026年底綠電20%再跳票 延後幾年達標仍不知

經濟部已將再生能源發電占比20%的目標延後至2026年11月達成，不過，2025年再生能源發電占總發電量統計出爐，僅有13.09%，經濟部長龔明鑫4日表示，去年底通過的環評三法造成太陽光電發展困難，但方向不會改變，20%目標的時程將會延後，至於要延後幾年，經濟部會再檢討。

經濟部5日舉行年終記者會，針對能源部分強調加速發展多元綠能，其中，太陽光電部分特別提到環評三法不當限縮地面光電設置，將強化屋頂型光電設置來因應。

龔明鑫指出，環評三法修正通過後，的確造成太陽光電的推動較為困難，「但我們的方向是不會改的，20%一定會達成，可能時程上會延後」，強調政府會不斷投入綠能發展，這是既定方向，一定會持續向前走。

2025年綠電占比達20%的目標，是前總統蔡英文2016年上任時提出的明確目標，作為能源轉型的核心支票，前經濟長王美花將時程延後至2026年11月，現在經長龔明鑫又坦言無法在時間內達標。

雖然龔明鑫認為環評三法使得20%綠電達標遇到困難，不過，環評三法是2025年11月14日立法院才修正通過，而2025年綠電占比才13.09%，若要把綠電占比跳票的責任推給環評三法這樣的外部因素，似乎沒有說服力。