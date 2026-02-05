無人機有2百億產值 核三廠再運轉將提計畫

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
經濟部長龔明鑫5日宣布2026年施政KPI，還有核電再運轉計畫和自主安檢的時程安排。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
我國無人機產業今年有望達到2百億！經濟部長龔明鑫5日在年終記者會提出施政目標，包括加強企業應用AI、提供2400億元貸款、培育7.6萬AI人才，還有增加離岸風點、太陽光電與地熱發電量，以及發展無人機、稀土與五大信賴產業。針對核三廠，龔明鑫說，台電將在3月提出再運轉計畫。

去年經濟表現亮眼

經濟部長龔明鑫表示，去年經濟成長率高達8.63%，今年則有希望達成國發會預測的4.56%，失業率3.35%、年度CPI是1.67%，出口額高達6644億，且人均GDP有望突破4萬美元，總體經濟數字相當健康與漂亮。因此未來要成立諮詢委員會，建立系統性交流平台，協助傳統產業與中小微企業升級、強化能源、資源供應鏈與深化投資與國際經貿合作。

「今年AI普及率要到30%」，龔明鑫說，2025年普及率為22.7%，盼加強開發次產業專用AI模型，增加AI工具導入產業的落地應用；中小微企業轉型方面，希望能到2028年輔導47.8萬家企業、創造350億元產值，優惠貸款從6百億成長到2400億。2026年還要新增培育7.6萬名AI人才，2028年要達成20萬名AI人才。

地熱廠今年可營運

針對多元綠能，龔明鑫說明，離岸風電目前累積裝置容量4.4GW，希望台電二期風場今年可完成5.3GW併網；太陽光電累積裝置容量15.47GW，其中屋頂光電累積9.9GW，新增建物強制設置太陽光電板的規定預計8月上路，盼2028年能達成每年660MW的設置量，並提供家戶屋頂補助，盼家庭2028年達成272MW的設置量。

「宜蘭土場地熱電廠預計今年正式營運！」龔明鑫說，今年還會辦理招商推動區說明會，初期投資17億元、預估裝置容量7MW；無人機的部分，今年希望能達成2百億元，去年產值已經有129億，比前年50億增加2.5倍，因此龔明鑫也很有信心。稀土則是希望2030年前完成稀土量產線滿足50%本土需求。

很快就能自主安檢

外界關注核電狀態，龔明鑫表示，台電預計今年3月提出核三再運轉計畫，1月15日台電已經跟原廠美國西屋簽訂MOU，辦理核電廠自主安檢，很快就可以進行。

穩定物價措施方面，龔明鑫說，去年油氣產品售價已吸收352.8億元，不調整沙拉油與小包裝民生用糖價格，台糖還提供48.53公頃提供內政部與地方政府興辦社宅，今年希望提供28.38公頃。


