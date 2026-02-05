安心聘家事移工 勞動部首編「協助手冊」以雇主為中心

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

台灣社會邁入高齡化，家事移工已成為22萬個家庭不可或缺的照顧支柱。為解決家庭雇主常面臨的法規疑惑與管理痛點，勞動部勞動力發展署首度編印出版《家事移工雇主協助手冊》，透過淺顯易懂的圖解問答，整合從簽約、管理到資源銜接的全方位指引，協助建立和諧的勞雇關係。

為協助家庭雇主更清楚理解聘僱家事移工的權利與義務，並在實務操作上獲得即時支援，勞動力發展署與雇主團體、勞工團體及學者專家合作，首度編印出版《家事移工雇主協助手冊》。

手冊以雇主角度為中心，提供簽訂契約及開始聘僱、移工的工作條件與日常管理、雇主的照顧支持與協助資源、終止契約及結束聘僱等四大面向，並且還有勞資爭議諮詢管道與政府補助等相關資訊，幫助雇主快速找到解答。

勞動力發展署表示，手冊擺脫過往片面文宣作法，在手冊內整理25個雇主聘僱家事移工實務問題與建議作法，用圖解步驟方式說明：「雇主可以要求移工做哪些工作？」、「移工的三餐與住宿應由誰負責？」到「移工若生病或想提前終止契約該怎麼辦？」

手冊內的逐一詳細說明，讓雇主遇到問題時能夠運用手冊，快速找到處理方法及外在協助資源，比如：外籍家庭看護工的空窗期，手冊給予使用喘息服務或短照服務的建議，減少空窗期照顧困擾。

勞動力發展署強調，家事移工是許多家庭生活的一份子，希望手冊能幫助雇主在履行法定責任的同時也能及時獲得支持資源等資訊。《家事移工雇主協助手冊》已於勞動力發展署官網提供下載，歡迎家事移工的雇主儘速前往線上下載運用。

