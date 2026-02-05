參訪年產值3,431億元紡織業 賴總統：由政院成立工作小組支援各產業

賴清德總統5日參訪聚隆芳苑廠暨紡織產業座談會。他表示，紡織產業年產值約3,431億元，每年外銷金額67.4億美金，提供13萬2,300個就業機會。對台灣整體經濟發展跟社會穩定非常重要。他與經濟部長龔明鑫討論，將由行政院成立產官學研的工作小組，針對每一個產業來檢討。

賴總統致詞表示，他擔任總統，率領團隊一方面是強化國防力量、深化外交，同時穩健處理兩岸關係；另外一方面，積極發展經濟，希望達到國家更安全、經濟更進步、把人民照顧得更好，這三大目標。

他提到，過去各業界一直面臨許多挑戰，其中一項共同挑戰就是關稅。經過政府團隊跟民間力量，去跟美國進行談判，現在談判結果已經底定，就是15%不疊加。他跟行政院長卓榮泰又馬不停蹄地去進行產業界的關懷之旅，盼進一步聽取業界心聲。

賴總統說，由此看出，政府在發展經濟，不僅僅照顧科技業，支持跨國的國際級企業，對中小企業也非常關心。除了極盡國家的力量，去做好談判工作，美國總統川普4月2日公布對等關稅，4月4日卓榮泰院長就公布了受影響的中小微企業照顧計畫930億元經費。

他指出，其中，光中小微企業受影響的照顧金額，就高達460億元。因為中小微企業總共有160幾萬家，提供了900多萬個工作機會，佔台灣整體就業機會的八成。如果中小企業穩健發展，台灣經濟就可以立於不敗之地，社會也會穩定。

他率領的政府團隊非常重視，也非常支持中小微企業所面臨的困難，協助大家克服難關，繼續往前發展。

賴總統指出，各產業當中，紡織產業非常重要。其中，彰化的紡織產業很強，立委表達希望政府產業關懷之旅一定要來彰化看一看、聽取大家的心聲。紡織產業年產值約3,431億元，每年外銷金額67.4億美金，提供13萬2,300個就業機會。對台灣整體經濟發展跟社會穩定非常重要。

他說，不諱言，紡織產業也面臨許多挑戰，第一，現在關稅大底已經有一個好的基礎，拉平跟日本、韓國及周邊競爭國家的平等地位，進入公平賽道。之後如何發展，有沒有需要政府協助，今天他就來聽取意見。也向紡織產業表達，政府用行動支持中小微企業，支持紡織產業發展。

他也說，第二，我方面臨競爭國主要是中國，尤其是低價的殺線，還有碳排管理、高價市場競爭。行政院460億元的支持產業措施中，有一本經濟部本身專業見解所寫成的小冊子，提供大家可尋求運用政府資源，協助解決問題，「希望你們馬上發財，讓你們馬上發財」。

賴總統提到，經濟部去年成立了產業競爭力輔導團，利用人才培育、金融支持、投資抵減，技術輔導數位轉型、協助淨零轉型，還有ESCO減碳、節電等來協助大家。他與經濟部長龔明鑫討論，將一個產業、一個產業來檢討，由行政院成立產官學研的工作小組，針對每一個產業來檢討。

賴總統認為，有問題解決問題，需要政府多做什麼，產業才有辦法發展，政府就來做；要鬆綁法令就鬆綁法令，需要建置一個新的法令，就來建置新的法令；需要行政院、國家來推動什麼樣的政策對大家有幫助，就來推動各個產業。

賴總統提到，政府對科技產業非常支持，對中小微企業的支持也是不遺餘力。希望發展軟體、硬體的公司公司都能攜手；大公司、小公司、微型公司也同樣能夠共同茁壯。這樣經濟才會越來越好。