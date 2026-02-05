區域貿易崛起 亞洲、拉美帶動新興市場強勢回歸

受惠美元匯價走弱、輔以AI創新題材大爆發，推動資金轉進新興市場，令新興股債資產成為全球投資版圖中的焦點，2026年以來，包含亞洲市場的南韓、台灣與拉美市場的巴西股市原幣計價漲幅均已超越一成，並同步創歷史新高價位。其中以南韓市場表現最為優異，KOSPI指數漲幅22.7%，FTSE富時南韓指數漲幅更高達26.08%，過去一年漲幅128.38%，主要反應AI基礎建設對於HBM高頻寬記憶體等先進記憶體供不應求拉抬價格與出貨，全球前兩大記憶體龍頭、南韓股市權值股三星電子與SK海力士直接受惠，股價大漲也拉動韓股表現，台股同樣受惠於AI基礎建設題材推升。此外，市場押注2026年巴西央行可望採取寬鬆貨幣政策啟動降息循環，帶動銀行、內需與利率敏感股走強，商品價格上漲亦鼓舞能源原物料類股表現。

富蘭克林證券投顧研究部資深副總羅尤美表示，全球正處資產再平衡階段，過去幾年累積的結構性變化，使亞洲與新興市場的投資機會與以往截然不同，包含台韓主導AI人工智慧供應鏈、巴西墨西哥受惠近岸外包供應鏈回流在內的多重主題，搭配股匯市評價面優勢使得外資重新回補新興市場投資部位等，展現新興市場投資價值不宜錯過，建議投資人可以新興市場股債平衡型基金的方式一次補足新興市場股債匯市部位。對於積極與專業投資者，可聚焦南韓、台灣、墨西哥、巴西等新興市場單一國家輪動機會。富蘭克林證券投顧針對機構法人提供外國有價證券顧問服務，投資者可透過國內證券商複委託管道、挑選費率低的被動式ETF來參與。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，2026年新興市場的投資格局，將持續受到多項長期結構性成長主題所塑造，包含AI相關供應鏈的全球領導地位、科技與數位化進程、消費升級與醫療保健產業的成長，這些具高度成長潛力的長期主題，搭配部分新興市場仍具吸引力的評價水準，共同支撐2026年新興股市維持審慎樂觀的投資展望。

伽坦．賽加爾表示，AI人工智慧將持續成為廣義資訊科技領域的核心驅動力，台灣與南韓正穩固並強化其在全球 AI 價值鏈中的關鍵地位，中國大陸的互聯網企業同樣在自建AI模型，為其在傳統電商業務之上再添一項新的成長引擎，中國的AI故事略有不同，更著重於進口替代與利用本土數據建構自有AI能力。巴西有望受惠2026年更寬鬆的利率環境，惟即將到來的選舉仍可能帶來市場波動，墨西哥則持續受惠於近岸外包趨勢以及與美國的地理鄰近優勢。

富蘭克林坦伯頓全球指數投資組合主管Dina Ting表示，亞洲具備人口、供應鏈、AI、製造業四大優勢，將成為新領導者，台灣是全球AI週期最大受益者之一，南韓受惠於記憶體晶片需求回升、先進封裝需求飆升，使韓國在全球 AI 資本支出中占據核心位置，成為今年漲勢主軸。其次，國防出口爆發，韓國從零組件供應商躍升為可輸出全套武器系統的國家，國防工業鏈獲得多國大型採購，推升獲利能見度。第三，醫療觀光快速成長，赴韓醫療旅客年增近倍，帶動醫美、醫療設備、旅宿與相關消費鏈；其高附加價值具持續性。第四，文化影響力外溢，K‑beauty、韓劇、K‑pop 推升品牌價值，使美容、時尚與消費品持續擴大全球市占。展望後市，南韓具備「AI × 製造 × 軟實力」三軸驅動：AI 投資循環將延續半導體擴產需求；國防與造船提供第二成長引擎；醫療與文化軟實力則推升長期服務出口。多重結構性催化劑將使南韓維持亞洲區最具動能的市場之一。

巴西今年的強勢表現主要來自三個結構性因素。首先，貨幣政策領先全球進入降息周期，巴西原本處於高利率環境，為新興市場之最，使得目前的降息幅度與節奏優於多數國家，強化企業融資環境並推動估值回升。第二，供應鏈重組與對美出口擴張提升製造業與資本流入動能，巴西受惠於美國—拉美供應鏈的再連結，帶動工業與原物料企業獲利改善。第三，資金流向轉向新興市場，尤其在市場去同步化下，投資人積極尋找美國以外具結構性催化劑的市場。

墨西哥的強勢主要來自其在全球供應鏈重組中的核心地位。墨西哥漲幅領先原因在於：第一，美國–墨西哥–加拿大供應鏈深化，大量製造業回流墨西哥，帶動工業產能、外國直接投資與出口動能加速。第二，高利率環境提供貨幣強勢與金融吸引力，墨西哥與巴西同屬高利率市場，因而具備降息空間，同時強化外資流入與估值支撐。第三，全球市場去同步化使投資人更積極轉向具結構性催化劑的市場，墨西哥因人口紅利、製造業動能、與美國經濟高度連動而受惠。