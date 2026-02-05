經濟部：2026年度協助中小企業AI轉型輔導 開放業者受理申請

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為協助我國中小企業掌握數位轉型與AI應用契機，經濟部中企署已公告2026年「提升中小企業智慧化經營效能計畫」申請須知，透過「診斷、培訓、導入」模式，推出「企業診斷服務」、「產業AI應用教案」及「AI導入應用輔導」等三大重點措施，協助中小企業運用數位及AI工具強化營運韌性，逐步建立智慧化經營模式，創造更多競爭優勢。

由法人機構、公協會或企業提案，運用系統化數位診斷，協助中小企業盤點營運現況與AI應用需求，作為後續輔導與資源媒合依據，產出完整診斷報告並由專業顧問進行電訪或現地訪視，引導企業擬定可行的升級方向。

在產業AI應用教案方面，培育AI即戰力，打造產業專屬學習模組。與產業公協會合作，依產業需求發展適合的AI應用教案，培育企業AI應用即戰力。受訓學員透過完成至少6小時課程、實作與測驗，並藉由教材落地實證調查，讓學習成果可實際應用於企業營運。

在AI導入應用輔導方面，則聚焦需求創造可量化成效。由中小企業提案，針對各產業企業需求，評估合適的AI及數位轉型輔導方案，規劃教育訓練及即時技術支援，提升營運效率並降低整體成本。

中企署表示，面對全球產業快速變革，中小企業唯有加速數位與AI應用，才能站穩競爭優勢，中企署不僅提供資源，更重視實務成效與長期發展，期盼攜手產業共同推動我國中小企業全面升級。

中企署表示，三大輔導措施自即日起受理申請，至2026年3月10日下午5時截止。相關申請須知及附件資料請參閱中企署網站，歡迎業者踴躍提案，取得轉型所需資源。中企署並規劃於2月10日、11日、12日分別於台中、台北、高雄舉辦提案說明會(報名網址)，將邀請在地中小企業及產業聚落業者，共同打造智慧韌性的中小企業新未來。

AI 中小企業 數位
