唯一納入最新碳費政策 環境部淨零綠領人才培育課程助企業接軌國際

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為接軌國際趨勢並配合我國淨零政策，環境部於今年發布「淨零綠領人才培育課程」修正教材，目的在精準對接企業對綠領人才的實務需求。這次改版重點包含強化「碳排放交易制度（ETS）」、「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）」、「科學基礎減量目標倡議（SBTi）」及「碳費三子法」等核心議題；這使本課程成為國內市場唯一與最新法規零時差接軌的權威培訓計畫。

為加速儲備我國淨零轉型所需的專業人才，環境部於 114年串聯全國32所大專院校成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，開辦48小時「淨零綠領人才培育課程」。負責推動該聯盟的國家環境研究院（下稱國環院）代理院長巫月春表示，今年聯盟規模已進一步擴大至36所學校，達成「每縣市皆有結盟校」的目標，以便利學員就近參訓，預計年度培訓人數將突破3,500名。

隨著歐盟全面推動「碳邊境調整機制（CBAM）」，加上我國碳費制度正式上路，碳排已從單純的環境議題，轉變為影響企業成本結構與競爭力的關鍵指標。為此，國環院指出，新版教材在維持48小時架構下，系統性解析CBAM與ETS的運作邏輯及產業的因應對策，並精準對接我國《氣候變遷因應法》相關規範，避免出現「國際一套、國內一套」的落差。此外，教材持續深耕溫室氣體盤查、自願減量及產品碳足跡等核心內容，全面賦能我國產業應對供應鏈減碳與轉型之挑戰。

巫月春特別指出，本課程由政策制定機關親自整合國際制度與國內政策，確保學員能掌握最新政策趨勢與制度設計，並直接銜接企業實務，是國內其他淨零課程難以取代的核心優勢。

巫月春也說明，考量去年已有超過2,000名完成本課程的綠領人才，尚未接觸本次更新內容，國環院今年規劃在上半年舉行一次「綠領人才大會」，邀集結訓學員自由報名參與回訓。「綠領人才大會」將採線上、實體同步進行，可協助結訓學員快速掌握新版教材所新增的國際制度重點與政策發展趨勢。相關活動資訊，將陸續公布於「綠領人才資訊平台」，請有意回訓的學員持續關注。

「環境部淨零綠領人才培育課程」為鼓勵青年與弱勢族群參與，30歲以下大專院校在學生（不含在職專班），只要測驗及格即可申請6,000元半額學費優惠；符合中低收入戶、低收入戶或身心障礙身分者，則可申請新臺幣1萬2,000元全額學費優惠。

低收入戶 大專
相關新聞

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端…貧富差距惡化

彭博資訊報導，台積電（2330）總部停車場裡停放不少布滿灰塵的福斯與老舊的豐田，這光景乍看下有些奇怪，因為這家公司正在創...

獨／證交所出手投標台北101股權撐場 三大原因使潛在買家卻步

中聯信託的15%股權由存保公司出面標售，據可靠消息人士透露，證交所確定參與此次的投標，並且以「下限」遞標，擬再持有1%的...

碩博士失業率攀五年高點 專家：對薪資與職涯發展期待高 拉長求職期

高學歷勞動力卻成了高失業率一群。根據主計總處最新統計，近年各學歷失業率大多隨景氣復甦盤整向下，大學學士失業率甚至已連五年...

缺工大海嘯席捲全台！112.5萬職缺創新高 台灣人力去哪了？

缺工不再只是找不到人，而是一場結構正在位移的職場變局。少子化讓勞動力持續縮水，年輕世代的工作價值觀也快速翻轉，當人不再流向最需要的地方，企業被迫重新思考，什麼樣的工作，才值得留下來。

黃金暴衝有底氣還是泡沫？「黃金王子」拆炒作遊戲：不懂白銀為何大漲...短線隨時會回檔

接續2025年漲幅超過6成的超強氣勢，2026開年，黃金價格持續勢如破竹向上竄攻，當一月下旬跨越5千美元關卡時，也超過了不久前華爾街投資銀行們才辛苦算出的2026年「全年」目標價…。

沈慶京中工經營保衛戰 從陶朱隱園到輿論場的重新布局

中華工程與寶佳集團之間的經營權角力，逐漸走出檯面下的試探，進入更清楚的對峙階段。據悉，雙方已經進入法律戰的準備，寶佳找來曾經幫助過沈慶京在中石化經營權之爭時，擊退力麗集團的經營權律師梁懷信；中工則找來曾在光洋科經營權之爭時協助公司派的鼎力法律事務所律師田振慶。 值得注意的是，除了傳統的股權競爭外，威京集團總裁沈慶京與中工所採取的策略，不只停留在傳統的經營權戰場，而是同步展開一場包含輿論、文化等更具層次的新型態保衛戰。 熟知沈慶京習慣的人士表示，2012年中石化股東常會當時，「小沈」就用過很多奇招，包括調整議案等方式。最後成功擊退市場派的力麗集團。「他（小沈）不會按牌理出牌的。」

