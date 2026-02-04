南科嘉義二期通過環評 預計2031年完工

環境部今於環評大會審查「南部科學園區嘉義園區二期基地開發計畫」，本案經環評委員本案對環境與健康等並無顯著負面影響，決議本案通過，二期基地預計2031年可完工。

本案開發單位為國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，目的事業主管機關為國家科學及技術委員會，開發單位因應 AI 市場快速發展，於嘉義園區周邊嘉義縣太保市台糖土地規畫設置二期基地開發計畫，基地面積約89.58公頃。

上次初審時，環評委員要求，開發單位應重新釐清各空氣汙染源的來源及嘉科一期、二期的汙染加乘影響，本次審查也同樣要求後續營運期間，必須加強汙染源的總量管制與減量作為。

也有環評委員指出，科學園區周遭民眾常擔心園區搶水，因此要求初期的用水應由自來水全數供應，開發單位必須確保排擠民生用水的情況不會發生。

南科管理局長鄭秀絨則說，現階段海淡水尚未達到可直接使用標準，因此前期製程用水仍以自來水為主，後續隨著技術提升，海淡水確實有使用的可能。

嘉義縣長翁章梁表示，本案是嘉義這個農業縣轉型為農工科技的重要建設，因此地方對嘉科擴大有很深的期待，期盼嘉科二期的開發可以一切順利，面對之後可能的塞車情況，現階段已經規畫可行的交通方案，例如增加大眾運輸量能等，嘉義縣府也會嚴格監督本案對環境的影響。