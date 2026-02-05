101股權標售市場沒炒熱 潛在買家可能「領標不投標」

經濟日報／ 記者朱漢崙林海陳儷方／台北報導

101股權標售案將於下周二（10日）開標，消息人士透露，目前已知有證交所投標，但因標售底價太貴、對壽險業缺乏誘因、公股持股過半等三因素影響，不少潛在買家「領標不投標」，為此案成敗埋下變數。

這次標售台北101的15.1%股權，是101原始股東中聯信託持有，中聯信託因經營不善在2007年被存保公司接管，存保上月委託資誠普華財顧公告標售，昨天確認合格投資人名單，即日起開放合格投資人繳交價格標，將於10日（下周二）開標。資誠普華財顧昨回應，受限於與存保的保密協議，暫無法透露相關資訊。

證交所是台北101的原始股東，據了解，證交所雖參與這次投標，但僅規劃取得1%股權，並非拿下全部15.1%。知情人士指出，證交所出手主要目的是發揮「點火」效果，旨在吸引更多的潛在買家「共襄盛舉」。若一次全數出售，接手者也將成為台北101第二大股東。

據了解，此案許多潛在買家不願出手，問題有三，一是價格太貴；二是台北101並未在金管會對於壽險公司所訂5+2公建投資可降低風險係數的範圍，讓壽險公司意興闌珊；三則是公股持股過半（約七成），使部分潛在買家望之卻步。

以目前台北101股權結構中，最大單一股東為持股17%的伊藤忠，若中聯信託持股順利易手，接手者就會成為第二大股東，而以近年來台北101的營運狀況來看，2024年稅後淨利達25.67億元，年增約16%，EPS（每股純益） 1.75元，擬配發每股現金股利1.57元，創下新高。對於接手者來說形同是穩定獲利的投資案。

