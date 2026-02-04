卓榮泰：農曆新年將至 期許產業國會地方皆共同合作

中央社／ 台北4日電

農曆新年將至，行政院卓榮泰今天說，從大航海時代至今，台灣就是一部貿易史，如今政府推動AI新十大建設，力拚讓台灣成為智慧科技的經濟日不落國，也期許新的一年，產業界、民眾、國會、地方政府與中央共同合作，使台灣成為開放、富強、安全、公平的國家。

卓榮泰晚間與行政院政務委員陳時中、經濟部長龔明鑫、衛福部長石崇良、台北市長蔣萬安等人出席台北市進出口商業同業公會2026交流晚宴。

他在晚宴後透過臉書指出，「番薯毋驚落土爛，只求枝葉代代湠」，面對始終充滿挑戰的局勢，台灣2025年經濟成長率8.63%，創下15年新高，出口金額達6407.5億美元，也創歷史新高，經濟成長結果是來自於中央明確政策和地方政府合作，也感謝蔣萬安與各地方政府通力合作，讓大家共同朝同一方向前行。

卓榮泰說，政府推動的「晶創台灣方案」以新台幣3000億元預算，奠定台灣未來10年的科技國力，其中，經濟部核定輝達（NVIDIA）「人工智慧創新研發中心計畫」，補助國際知名大廠落腳台灣，內政部則用最快時間解決輝達在北士科設定地上權的法規適用問題，與台北市合作將輝達留在台北，這就是中央地方徹底合作的成功案例，未來也要擴散到全國各地，達到「均衡台灣」的目標。

談到台美合作，卓榮泰表示，台灣談判團隊成功爭取對等關稅調降為15%且不疊加、並獲232條款關稅優惠待遇，近期台美也簽署矽盛世宣言與台美經濟安全合作聯合聲明，雙方在民主戰略夥伴關係上更進一步，此外在行政院經濟外交工作小組推動下，台灣目前也已簽署台日數位貿易協定，並提升「台英貿易夥伴倡議」，同時持續開展與東南亞、歐洲的貿易合作。

對於中小企業的支持，他指出，政府持續推動出口供應鏈支持方案、中小微企業多元振興發展計畫，並啟動產業競爭力輔導團帶動產業全面升級、拓展國際市場，希望達到「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的願景。

卓榮泰表示，台灣從400年前大航海時代至今就是一部貿易史，政府如今正推動AI新十大建設，將持續開闢更繁榮的道路，力拚讓台灣成為智慧科技的經濟日不落國，也期許新的一年，產業界、民眾、國會、地方政府與中央共同合作，使台灣成為開放、富強、安全、公平的國家。

經濟部長 行政院 卓榮泰
相關新聞

台美關稅談判 童子賢：談判不易、樂觀看結果

台美關稅談判當前已正式簽訂，對於談判結果，和碩（4938）董事長暨玉山科技協會理事長童子賢對此抱持樂觀看待。童子賢指出，...

股市財富效應 百貨業看旺今年

台美關稅談判底定、股市持續高檔，加上遠東SOGO大巨蛋商場Garden City今年上半年全面開幕、新光三越台中店復業等效益，在諸多利多因素加持下，百貨業者看好今年業績有望緩步復甦。

3C通膨 聯發科：手機業今年會是艱難的一年

聯發科執行長蔡力行昨天於法說會示警，記憶體及整體物料清單（ＢＯＭ表）成本上揚影響，將衝擊智慧手機終端需求，今年對智慧手機產業「會是艱難的一年」。

台北101標售15%股權 3理由讓潛在買家觀望

知名攀岩好手霍諾德日前徒手攀登台北一○一，讓一○一的國際能見度和討論度大增，不過，一○一的股權標售案並未因此熱度加溫。消息人士透露，目前已知有證交所投標，但因標售底價太貴等因素影響，不少潛在買家「領標不投標」，讓這次標售作業能否順利完成充滿懸念。

南科嘉義二期通過環評 預計2031年完工

環境部今於環評大會審查「南部科學園區嘉義園區二期基地開發計畫」，本案經環評委員本案對環境與健康等並無顯著負面影響，決議本...

受美國關稅衝擊…「特定工廠」有補助 最高每案300萬元、估300家受惠

在美國對等關稅衝擊下，經濟部4日表示，韌性特別預算針對特定工廠提供升級轉型、設備汰舊換新補助計畫，補助對象為已獲地方政府...

