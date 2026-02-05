聽新聞
股市財富效應 百貨業看旺今年

聯合報／ 記者林海／台北報導

台美關稅談判底定、股市持續高檔，加上遠東SOGO大巨蛋商場Garden City今年上半年全面開幕、新光三越台中店復業等效益，在諸多利多因素加持下，百貨業者看好今年業績有望緩步復甦。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，今年一月的精品銷售已出現回溫訊號，先前因國際局勢與匯率波動而相對保守的高端消費族群，近期購買意願開始升溫，預期今年整體零售市場有望呈現比去年更樂觀的局面。

黃晴雯說，受惠於ＡＩ產業熱潮與股市紅利，台經院預估今年台灣經濟成長率達百分之四點○五。至於出國潮會否持續衝擊國內消費，她認為台灣消費者已建立「國內外分流」的消費邏輯，在股市財富效應下，消費者的荷包是準備好的。

去年由於新光三越台中店氣爆意外，停業逾七個月，台北一○一也以年度二四○億元的業績奪下全台灣百貨商場店王，營收與獲利都比前年成長，雖然新光台中店回歸，台北一○一董事長賈永婕表示，今年以來觀景台人潮與商場業績均呈正成長，仍會持續努力蟬聯百貨店王。

台北一○一在九十三年底營運後，營運表現並不算太亮眼，加上前期費用高，辦公大樓租金、出租率未拉到理想程度，因此處於虧損狀態，但隨後商場招商有成，經營出固定客群，辦公大樓租金也成為台灣之最，加上台灣地標形象深植人心，吸引不少觀光客，因此成為百貨店王。

百貨業人士表示，去年百貨市場愁雲慘霧，台北一○一年度二四○億元業績，與新光台中店前年二五八億元距離已拉近了一些。如無意外，今年店王寶座會由新光台中店重新奪回，台北一○一要有爆發式成長才可能蟬聯店王，但在台美對等關稅定案後，民眾消費力可望回升，衰退的國際精品業種也可能趨穩止跌，讓一○一有成長的空間。

