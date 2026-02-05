失業率世代分化 44歲以下就業明顯改善

失業率改善狀態也有「世代分化」。根據主計總處最新統計，近十多年來國內失業率呈現「年輕族群改善、中高齡盤整」的結構性變遷，44歲成為關鍵分水嶺；44歲以下失業率明顯改善中，但45歲以上族群改善進度相對停滯，65歲以上高齡族群失業率甚至緩步攀升。

觀察青年族群表現，15至24歲失業率改善幅度最亮眼。該族群失業率已從2013年的13.17%，總體趨勢逐步往下，2025年降至11.32%；作為核心勞動力的25至44歲，失業率同樣呈現下行，去年來到3.41%，連四年走跌。

相較之下，中高齡族群失業情勢顯得膠著。45至64歲族群去年失業率為2.2%，與2013年的2.25%相比幾乎原地踏步；65歲以上高齡者失業率從2013年的0.14%，緩步揚升至去年的0.85%。

主計總處解讀，失業率是指失業者占勞動力（就業者與失業者之和）的比率，就業基數較小時，數據波動往往劇烈。這種統計特徵在15至19歲及65歲以上兩個年齡層最顯著。