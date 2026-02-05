經部補助特定工廠轉型 政策有感傳產按讚

經濟部推「韌性特別預算驅動特定工廠轉型升級」補助計畫，讓傳統工廠很有感。中華民國特定工廠聯合會理事長葉振福昨（4）日表示，過去許多傳統業者習慣自籌資金，認為申請政府補助很麻煩，而今國際經濟局勢波動大、產業競爭加劇，業者須善用政策資源，投入轉型升級，才能長期發展。

特定工廠補助已六案審核通過，包含金屬鍛造、水五金製造業者。昨日經濟部邀請業者現身說法。

桃園的日大興機械先前受匯率波動影響，訂單銳減20%，且傳統設備換模作業需耗時二天，並高度依賴焊接師傅，在缺工情況下營運壓力加劇。

日大興機械總經理藍彬表示，這次投入800多萬於全新國產設備結合機聯網，在高張力鍍鋅鋼環保棧板製程中，導入智慧換模，自動點焊，生產參數即時可視，從經驗依賴蛻變為數據管理；換模時間更由過去二天縮短至15分鐘，有助進軍歐洲電子廠供應鏈，預估產值可望增加800萬元。

彰化水五金業者金和興董事長葉信良指出，傳統人工經驗難以因應高階市場對複雜鍛造件的精密需求，因此這次投入720萬元，引進鍛造製程數位化與智慧工料系統，導入CAD/CAM與熱鍛自動供料，實現產線智慧製造；整體產能提升約15%，估計年產值可增加超過600萬元，有助穩固衛浴及電動車高階零件訂單。

台中雋業公司訂單一度下滑超過30%，傳統筒夾治具研磨需多次夾持，依賴人工且精度難以穩定，在缺工下難以承接高階轉單。因此雋業決定將傳統加工轉型為精密生產，現已達到航太與高階工具機標準。