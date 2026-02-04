經濟部：亞泥新城山礦場須補做環評 應於5月底提交環境影響說明書

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部。圖／本報系資料照片
經濟部。圖／本報系資料照片

經濟部地質調查及礦業管理中心（地礦中心）4日表示，依修正後礦業法亞泥公司新城山礦場須補做環評，並且於今年5月底前將環境影響說明書送進經濟部進行程序審查，之後經濟部將轉送環境部進行環評。

官員表示，亞泥公司新城山礦場已於2月3日在當地舉行公開會議供表達意見，亞泥公司後續應將公開會議紀錄、相關意見之處理回應，編製於環境影響說明書，再將該說明書提交地礦中心進行程序審查完後，轉送環境部進行審查。

官員解釋，亞泥公司新城山礦場於1995年10月20日前已核定之礦業用地；但礦業法於2023年5月26日修正施行，對於未曾實施環境影響評估且面積大於2公頃、最近5年平均生產量大於5萬公噸，準用環境影響評估法第5條規定實施環境影響評估，屬應補辦環評之礦場。換言之，亞泥公司新城山礦場須補辦環評。

惟2023年5月26日修正施行礦業法，給予補辦環評三年緩衝期，因此，亞泥公司新城山礦場須於2026年5月底將環境影響說明書送進經濟部。

經濟部地礦中心說明，亞泥公司依據環境影響評估作業準則第9條規定，已於2025年11月7日將環境影響說明書主要內容刊登於環境部「環評開發案論壇」網站供外界表達意見，現依該準則第15條規定於2026年2月3日舉行公開會議供表達意見，亞泥公司後續應將公開會議紀錄、相關意見之處理回應，編製於環境影響說明書，再將該說明書提交地礦中心進行程序審查完後，轉送環境部進行審查。

針對亞泥公司新城山礦場在2025年6月4日發生爆破飛石事件，地礦中心表示，前已邀集專家學者共同組成專家調查小組啟動調查於2025年6月24日公開事件調查報告、7月24日核准亞泥公司所送「改善對策」報告，2025年9月4日亦藉由專家學者組成之「邊坡監測小組」會議追蹤亞泥公司已依照所提改善對策執行，並已增加該礦場安全檢查頻率，現為每月1次。地礦中心強調，將持續追蹤改善對策後續之執行情形，加強安全監督管理。

亞泥 礦業法 環評
