氣候危機衝擊就業 全產總籲企業規劃轉型配套

據環團評比國內能源、水泥、鋼鐵、石化業中的重點企業，發現雖邁向淨零目標，但卻缺乏勞工轉型技能的訓練或時程安排。全產總認為，氣候危機就是就業危機，籲企業要有合理的配套措施。

台灣氣候行動網絡研究中心今天舉辦「淨零同行：台灣企業公正轉型義務檢視報告」發表會。

台灣氣候行動網絡研究員楊沛為說明，公正轉型指的是企業在邁向淨零目標的同時，如何支持可能受其影響的勞工、社區和其他利害關係人，建議企業在人權、勞動標準、促進社會公平（或減輕負面社會衝擊）等政策的脈絡下制定其轉型計畫。

楊沛為指出，本次報告檢視國內能源、水泥、鋼鐵、石化業中，曾受國際公正轉型評比的公民營重點企業，同時也是台灣的排碳大戶；評比指標則是參考世界經濟論壇、國際投資人氣候聯盟等國際組織建議設計。

楊沛為說，綜整來看這些企業，雖然在利害關係人議合方面已有一定基礎，但是這些企業皆尚未訂定明確公正轉型指標，且對於內部培訓、教育訓練，也未依轉型技能需求與當前缺口規劃；另外也發現到一個現象與國際間相反，國內公營企業整體評比結果尚不如民營企業。

與會的全國產業總工會理事長戴國榮認為，現階段各部會比較著重在「淨零減碳」的部分，反而對公正轉型著墨較少。

戴國榮指出，未來褐色工作（高污染）將會逐漸減少、綠色工作增加，原本在褐色產業工作的勞工，公司需確保勞工有轉型的「知情權」與「參與權」；如果沒有適度對話，勞工身為利害關係人卻沒參與，風險很高。

戴國榮強調「氣候危機就是就業危機，社會溝通就是就業轉型」；政府已經有2030年的減碳規畫，但許多高碳排產業卻沒有相對應的人力轉型規畫；他建議產業推動「同業間人力移轉」，讓受影響勞工能留在熟悉產業，維持薪資與工作穩定性；針對無法轉型的弱勢勞工，應參考國外經驗，採漸進式輔導，提供合理的經濟補償或優退配套。