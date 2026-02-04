快訊

女兒遭踹頭住院…網紅「柚子醫師」控學校要求被害人道歉 校方回應

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

最冷時間點曝光！周末連凍3天低溫探9度 恐達寒流強度

氣候危機衝擊就業 全產總籲企業規劃轉型配套

中央社／ 台北4日電

據環團評比國內能源、水泥、鋼鐵、石化業中的重點企業，發現雖邁向淨零目標，但卻缺乏勞工轉型技能的訓練或時程安排。全產總認為，氣候危機就是就業危機，籲企業要有合理的配套措施。

台灣氣候行動網絡研究中心今天舉辦「淨零同行：台灣企業公正轉型義務檢視報告」發表會。

台灣氣候行動網絡研究員楊沛為說明，公正轉型指的是企業在邁向淨零目標的同時，如何支持可能受其影響的勞工、社區和其他利害關係人，建議企業在人權、勞動標準、促進社會公平（或減輕負面社會衝擊）等政策的脈絡下制定其轉型計畫。

楊沛為指出，本次報告檢視國內能源、水泥、鋼鐵、石化業中，曾受國際公正轉型評比的公民營重點企業，同時也是台灣的排碳大戶；評比指標則是參考世界經濟論壇、國際投資人氣候聯盟等國際組織建議設計。

楊沛為說，綜整來看這些企業，雖然在利害關係人議合方面已有一定基礎，但是這些企業皆尚未訂定明確公正轉型指標，且對於內部培訓、教育訓練，也未依轉型技能需求與當前缺口規劃；另外也發現到一個現象與國際間相反，國內公營企業整體評比結果尚不如民營企業。

與會的全國產業總工會理事長戴國榮認為，現階段各部會比較著重在「淨零減碳」的部分，反而對公正轉型著墨較少。

戴國榮指出，未來褐色工作（高污染）將會逐漸減少、綠色工作增加，原本在褐色產業工作的勞工，公司需確保勞工有轉型的「知情權」與「參與權」；如果沒有適度對話，勞工身為利害關係人卻沒參與，風險很高。

戴國榮強調「氣候危機就是就業危機，社會溝通就是就業轉型」；政府已經有2030年的減碳規畫，但許多高碳排產業卻沒有相對應的人力轉型規畫；他建議產業推動「同業間人力移轉」，讓受影響勞工能留在熟悉產業，維持薪資與工作穩定性；針對無法轉型的弱勢勞工，應參考國外經驗，採漸進式輔導，提供合理的經濟補償或優退配套。

淨零
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

受美國關稅衝擊…「特定工廠」有補助 最高每案300萬元、估300家受惠

企業忽視環團氣候評比 有39%投資人在意

高碳排企業難轉型 環團點名台泥、中鋼

新北新店動物之家轉型智慧健康中心 年底完成設計

相關新聞

台美關稅談判 童子賢：談判不易、樂觀看結果

台美關稅談判當前已正式簽訂，對於談判結果，和碩（4938）董事長暨玉山科技協會理事長童子賢對此抱持樂觀看待。童子賢指出，...

受美國關稅衝擊…「特定工廠」有補助 最高每案300萬元、估300家受惠

在美國對等關稅衝擊下，經濟部4日表示，韌性特別預算針對特定工廠提供升級轉型、設備汰舊換新補助計畫，補助對象為已獲地方政府...

高碳排企業難轉型 環團點名台泥、中鋼

台灣高碳排企業的減碳還有待努力！台灣氣候行動網絡4日發布「台灣企業公正轉型義務檢視報告」，針對台泥、亞泥、中鋼…

民團訴求中火停煤！台電：2034年無煤供電 提前12年達標

今天是世界癌症日，民團控訴民進黨執政10年減煤承諾一直跳票，要求今年春節期間，中火應做到全面停煤。台電表示，2025年台...

竹南廣源造紙擴廠1.09公頃 苗栗市增8.87公頃住商區都更過關

苗栗縣廣源造紙竹南廠擴廠1.09公頃，及苗栗市公共設施保留地解編，調整增加7.7公頃住宅區及1.11公頃商業區都市計畫變...

詐團取錢最後一哩路 揭密車手提款「6大ATM熱點」類型

金管會日前召開一場由銀行、警政署、高檢署等共同參與的「ATM導入臉部遮蔽示警功能可行性」的跨部會議，最後決定，優先從警政署所提供車手「ATM提領熱點」優先試行ATM導入臉部遮蔽示警功能。根據聯合報數位版向銀行業者和警政體系訪查，所謂的「ATM提領熱點」，大致可分成六種類型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。