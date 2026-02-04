亞泥補辦環評說明會 經濟部：要求加強礦場安全監督

快訊

中央社／ 台北4日電

亞洲水泥3日在花蓮舉行補辦環評地方說明會。經濟部今天表示，依現行礦業法第76條規定，亞泥公司新城山礦場屬應補辦環境影響評估的礦場，後續將要求業者落實資訊公開程序，並持續加強礦場安全監督與管理。

經濟部地質調查及礦業管理中心發布新聞稿指出，亞泥新城山礦場於民國84年10月20日前已核定的礦業用地，但未曾實施環境影響評估，且礦場面積大於2公頃、最近5年平均年產量超過5萬公噸，依礦業法於112年5月26日修正施行規定，相關礦場須在施行日起3年內，準用環境影響評估法第5條規定補辦環評。亞泥新城山礦場符合上述條件，因此需依法應補辦環評。

地礦中心說明，亞泥公司已依環境影響評估作業準則第9條規定，於去年11月7日將環境影響說明書主要內容刊登於環境部「環評開發案論壇」網站，供外界表達意見，並於3日依同準則第15條規定舉行公開會議。

地礦中心表示，後續亞泥公司須彙整公開會議紀錄及各界意見的回應處理情形，納入環境影響說明書，送交地礦中心完成程序審查後，再轉送環境部進行審查。

針對亞泥新城山礦場去年6月4日發生的爆破飛石事件，地礦中心表示，事發後已邀集專家學者成立調查小組，並於同年6月24日對外公布調查報告，7月24日核准亞泥公司所提的改善對策，同年9月4日亦藉由專家學者組成之「邊坡監測小組」會議追蹤亞泥公司已依照所提改善對策執行，並將該礦場的安全檢查頻率提高至每月1次。

地礦中心強調，未來將持續追蹤亞泥新城山礦場改善對策的執行情形，並加強安全監督管理，以確保礦場作業安全。

