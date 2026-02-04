快訊

女兒遭踹頭住院…網紅「柚子醫師」控學校要求被害人道歉 校方回應

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

最冷時間點曝光！周末連凍3天低溫探9度 恐達寒流強度

台美關稅談判 童子賢：談判不易、樂觀看結果

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
玉山科技協會理事長童子賢晚間出席玉山科技協會尾牙。記者曾原信／攝影
玉山科技協會理事長童子賢晚間出席玉山科技協會尾牙。記者曾原信／攝影

台美關稅談判當前已正式簽訂，對於談判結果，和碩（4938）董事長暨玉山科技協會理事長童子賢對此抱持樂觀看待。童子賢指出，談判對象為全球最大的貿易國家，因此台灣能取得這樣的成果相當不容易，傾向於用樂觀及鼓勵態度看待本次關稅談判。

台美關稅談判已於日前完成簽訂，目前靜待立法院正式通過即可實施。對於台美關稅談判，童子賢於4日主持玉山科技協會歲末晚宴致詞時指出，台美關稅談判上，美國未來將不會對台疊加關稅，且各產業都能以15％的稅率出口外銷到美國，雖然各產業可能會有不同角度看待本次談判，不過「我傾向於用樂觀及鼓勵角度來看待本次談判」。

關稅 童子賢 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

看大陸放行H200銷售 童子賢：美中博弈 台灣要找出路

從封鎖到「交易式開放」H200晶片 童子賢剖析美中政治科技博弈新常態

台灣要認份走向核綠共存！童子賢喊冷氣該開就開 它們才須減碳...看地緣政治

童子賢：墨國高關稅 政策矛盾

相關新聞

台美關稅談判 童子賢：談判不易、樂觀看結果

台美關稅談判當前已正式簽訂，對於談判結果，和碩（4938）董事長暨玉山科技協會理事長童子賢對此抱持樂觀看待。童子賢指出，...

受美國關稅衝擊…「特定工廠」有補助 最高每案300萬元、估300家受惠

在美國對等關稅衝擊下，經濟部4日表示，韌性特別預算針對特定工廠提供升級轉型、設備汰舊換新補助計畫，補助對象為已獲地方政府...

高碳排企業難轉型 環團點名台泥、中鋼

台灣高碳排企業的減碳還有待努力！台灣氣候行動網絡4日發布「台灣企業公正轉型義務檢視報告」，針對台泥、亞泥、中鋼…

民團訴求中火停煤！台電：2034年無煤供電 提前12年達標

今天是世界癌症日，民團控訴民進黨執政10年減煤承諾一直跳票，要求今年春節期間，中火應做到全面停煤。台電表示，2025年台...

竹南廣源造紙擴廠1.09公頃 苗栗市增8.87公頃住商區都更過關

苗栗縣廣源造紙竹南廠擴廠1.09公頃，及苗栗市公共設施保留地解編，調整增加7.7公頃住宅區及1.11公頃商業區都市計畫變...

詐團取錢最後一哩路 揭密車手提款「6大ATM熱點」類型

金管會日前召開一場由銀行、警政署、高檢署等共同參與的「ATM導入臉部遮蔽示警功能可行性」的跨部會議，最後決定，優先從警政署所提供車手「ATM提領熱點」優先試行ATM導入臉部遮蔽示警功能。根據聯合報數位版向銀行業者和警政體系訪查，所謂的「ATM提領熱點」，大致可分成六種類型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。