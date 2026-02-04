台美關稅談判 童子賢：談判不易、樂觀看結果

金管會日前召開一場由銀行、警政署、高檢署等共同參與的「ATM導入臉部遮蔽示警功能可行性」的跨部會議，最後決定，優先從警政署所提供車手「ATM提領熱點」優先試行ATM導入臉部遮蔽示警功能。根據聯合報數位版向銀行業者和警政體系訪查，所謂的「ATM提領熱點」，大致可分成六種類型。

2026-02-04 09:00