台美關稅談判 童子賢：談判不易、樂觀看結果
台美關稅談判當前已正式簽訂，對於談判結果，和碩（4938）董事長暨玉山科技協會理事長童子賢對此抱持樂觀看待。童子賢指出，談判對象為全球最大的貿易國家，因此台灣能取得這樣的成果相當不容易，傾向於用樂觀及鼓勵態度看待本次關稅談判。
台美關稅談判已於日前完成簽訂，目前靜待立法院正式通過即可實施。對於台美關稅談判，童子賢於4日主持玉山科技協會歲末晚宴致詞時指出，台美關稅談判上，美國未來將不會對台疊加關稅，且各產業都能以15％的稅率出口外銷到美國，雖然各產業可能會有不同角度看待本次談判，不過「我傾向於用樂觀及鼓勵角度來看待本次談判」。
