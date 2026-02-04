台灣玉山科技協會歲末晚宴登場 童子賢：引領台灣科技產業保持競爭力
台灣玉山科技協會於4日舉辦2025年歲末晚宴，由理事長童子賢主持，現場聚集約400位產官學界貴賓與會員共襄盛舉。活動中邀請行政院政務委員暨國家科學及技術委員會主任委員吳誠文致詞，亦安排科技部前部長、現任台灣數位健康產業發展協會名譽理事長陳良基，以及紙風車文教基金會創辦人李永豐進行專題演講，分別從AI智慧醫療發展與表演藝術創新切入，分享趨勢觀點與實務經驗，展現科技與文化多元的能量，現場交流熱絡。
童子賢致詞時表示，台灣玉山科技協會長期扮演連結科技、產業與社會的重要平台，致力促進跨領域交流與產業創新。過去一年，協會舉辦多場論壇、專題演講及產業交流活動，涵蓋AI、半導體、數位健康、淨零轉型與文化科技等議題，並透過青年與國際交流，促進不同世代與領域的對話與合作。
童子賢指出，2025年是全球科技快速變化、產業結構重組與挑戰不斷的關鍵年代，AI與數位科技已深度融入產業與生活，企業必須兼顧效率、韌性與社會責任。展望新年，玉山科技協會作為全球主要具影響力的知識與經驗分享平台，將持續深化國際鏈結、推動跨界交流，讓會員能掌握更多科技創新機會，並期望引領台灣在科技與產業發展上持續保持競爭力。
