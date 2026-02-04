快訊

受美國關稅衝擊…「特定工廠」有補助 最高每案300萬元、估300家受惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
在美國對等關稅衝擊下，經濟部4日舉行「韌性特別預算驅動特定工廠轉型升級記者會」。示意圖／AI生成
美國對等關稅衝擊下，經濟部4日表示，韌性特別預算針對特定工廠提供升級轉型、設備汰舊換新補助計畫，補助對象為已獲地方政府核定工廠改善計畫、取得特定工廠登記業者，且受美國關稅影響之工廠，最高每案補助300萬元，預計可促進約300家業者轉型升級，帶動約9億元的民間投資額。

經濟部今日舉行「韌性特別預算驅動特定工廠轉型升級記者會」。經濟部次長何晉滄表示，經濟部考量特定工廠為台灣傳統產業重要夥伴，也須轉型升級，因此透過韌性預算編列經費，提出「提升產業競爭力-納管及特定工廠研發轉型支持個案補助」方案，盼提升特定工廠國際競爭力。

台灣早期經濟發展源於1960年代「客廳即工廠」背景，逐漸發展出違章工廠規模，這些工廠在土地使用、環保及消防等法規，都處在輔導邊緣；隨著社會愈加重視環境保護、國土規畫，經濟部2017年修正「工廠管理輔導法」，政府積極推動違章工廠合法化，轉型為「特定工廠」（又稱特登工廠），並將其納入正式產業生態系，成為政策輔導與轉型的重要對象。

特定工廠亦納入韌性預算補助範圍。經濟部指出，韌性預算補助對象為已獲地方政府核定工廠改善計畫、取得特定工廠登記業者，且受美國關稅影響。其中，受美國關稅影響，例如：客戶取消或展延訂單、客戶要求吸收關稅費用、貨品遭客戶退運、或其他具體受影響事實之一即可適用。

至於補助方式，何晉滄表示，提供特定工廠研發轉型及設備汰舊換新補助，每件申請案最高補助300萬元，其中全新設備購置費用最高可編列計畫總經費的40%、亦即120萬元。除了購置新設備外，特定工廠可將補助款用於雙軸轉型（如導入自動化）、技術加值（如開發高規產品）、跨域整合（如打造跨領域新產品）、行銷布局（如產品認證、建新通路等）。

經濟部預估，這項補助計畫可促進約300家工廠業者轉型升級，帶動約9億元的民間投資額。

經濟部表示，韌性特別預算補助特定工廠轉型升級，係自2025年12月24日開始受理申請，截止時間至2026年6月30日或經費用罄之日止。截至1月下旬已受理81案申請、6案審核通過，包含金屬鍛造、水五金製造業者等。

何晉滄預告，等到台美對等貿易協定後，政府將推出新的產業輔導措施，因此若補助申請踴躍，不排除後續還會再加碼。

