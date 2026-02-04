快訊

吳宗憲開唱發豪語「周杰倫9成會來」 談袁惟仁逝世嘆：才剛匯大筆金額

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

高碳排企業難轉型 環團點名台泥、中鋼

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
環團4日針對高碳排企業提出公正轉型評估，鼓勵企業要制定具體計畫，加強保障受影響的員工。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
環團4日針對高碳排企業提出公正轉型評估，鼓勵企業要制定具體計畫，加強保障受影響的員工。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

台灣高碳排企業的減碳還有待努力！台灣氣候行動網絡4日發布「台灣企業公正轉型義務檢視報告」，針對台泥、亞泥、中鋼、中油、台電、台塑與台塑石化7家企業進行減碳評估，顯示企業在與員工對話如何減碳、制定公正轉型目標與教育訓練上仍有待加強，因此呼籲企業要制定更具體計畫，還有減碳的轉型衝擊評估。

減碳要保障勞權

台灣氣候行動網絡研究員楊沛為表示，雖然因為美國總統川普上台，讓減碳出現逆風，但COP30仍有通過公正轉型機制的決議，歐洲議會近日也建議歐盟執委會，應協助勞工與社區因應綠色與數位轉型，包括在減碳的同時提升勞工工作條件、職安衛管理，還有透過積極勞動市場與社保措施，讓受到衝擊的勞工重返職場等。

因此行動網絡針對7家台灣高碳排公司提出公正轉型的評比，包括（A）社會對話：例如是否在減碳轉型時承諾進行勞、資、政的對方對話，還有（B）公正轉型規劃：說明如何支持受減碳措施影響的勞工與社區，以及（C）尊嚴勞動與技能培育：承諾保留、再訓練、重新部署或補償受減碳措施影響的勞工。

缺乏具體轉型計畫

調查發現，台泥在這3個面向的綜合表現較好，但在公正轉型計畫揭露、轉型計畫的績效指標、轉型計畫對勞工與利害關係者的影響評估仍有待加強，其他如亞泥、中鋼、中油、台電、台塑與台塑石化都相對缺乏，尚無企業訂定明確的公正轉型指標，對轉型後的勞工也欠缺照顧、補償與教育訓練。

「轉型需要符合勞工真正需求！」楊沛為舉例，國道收費站拆掉的時候，政府告知收費員將被解雇，並推出職能訓練課程、輔導就業措施與轉職補助，看似提供補償措施使勞工順利轉換到新工作，但後續卻出現媒合單位未有職缺、薪資無保障、到職後差別待遇等狀況。他說，如今企業因減碳轉型，應加強溝通、持續追蹤，避免同樣的錯誤再發生。

轉型要追蹤與定期揭露

氣候行動網絡總監趙家緯呼籲高碳排企業，應該強化與社會、利害關係者（例如勞工）的溝通，還有相關成果揭露；設定以科學為基礎的減碳目標與轉型計畫，同時進行轉型影響評估、協助勞工辨認轉型後的技能缺口，還有制定公正轉型計畫，追蹤績效與定期揭露計畫執行成效。

【更多精采內容，詳見

減碳 碳排 教育訓練
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台股上看3萬9！記憶體跌停反而要買？杜金龍曝「主升段」操作策略

全台首家農民診所轉型 竹山秀傳醫院接手7大科別進駐

中鋼、群創 四檔活力旺

嘉義縣轉型農工科技大縣 2026台灣燈會全台首座「超大農業無人機」主燈

相關新聞

高碳排企業難轉型 環團點名台泥、中鋼

台灣高碳排企業的減碳還有待努力！台灣氣候行動網絡4日發布「台灣企業公正轉型義務檢視報告」，針對台泥、亞泥、中鋼…

民團訴求中火停煤！台電：2034年無煤供電 提前12年達標

今天是世界癌症日，民團控訴民進黨執政10年減煤承諾一直跳票，要求今年春節期間，中火應做到全面停煤。台電表示，2025年台...

竹南廣源造紙擴廠1.09公頃 苗栗市增8.87公頃住商區都更過關

苗栗縣廣源造紙竹南廠擴廠1.09公頃，及苗栗市公共設施保留地解編，調整增加7.7公頃住宅區及1.11公頃商業區都市計畫變...

詐團取錢最後一哩路 揭密車手提款「6大ATM熱點」類型

金管會日前召開一場由銀行、警政署、高檢署等共同參與的「ATM導入臉部遮蔽示警功能可行性」的跨部會議，最後決定，優先從警政署所提供車手「ATM提領熱點」優先試行ATM導入臉部遮蔽示警功能。根據聯合報數位版向銀行業者和警政體系訪查，所謂的「ATM提領熱點」，大致可分成六種類型。

丁學文專欄／中國雙速經濟 是穩中有進或K型發展悲歌？

中國經濟一向撲朔迷離，看好的人仍然相信這個東方巨龍崛起指日可待，看壞的人更是一口咬定內需不振將拖垮經濟增長。中國大陸國家統計局日前公布2025年的宏觀經濟數據，包括GDP（國內生產毛額）增長5%，總量140兆元人民幣，並且用「穩中有進」形容。但英國倫敦金融時報以中國正上演一齣「雙速經濟」（Two-Speed Economy）的悲歌來形容當前的中國經濟。我們要怎麼解讀？

英相施凱爾訪中率60家企業投資 大家只記得泡泡瑪特…謝金河：日不落帝國玩成四不像

日不落帝國把自己玩成四不像！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。