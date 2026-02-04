高碳排企業難轉型 環團點名台泥、中鋼

台灣高碳排企業的減碳還有待努力！台灣氣候行動網絡4日發布「台灣企業公正轉型義務檢視報告」，針對台泥、亞泥、中鋼、中油、台電、台塑與台塑石化7家企業進行減碳評估，顯示企業在與員工對話如何減碳、制定公正轉型目標與教育訓練上仍有待加強，因此呼籲企業要制定更具體計畫，還有減碳的轉型衝擊評估。

減碳要保障勞權

台灣氣候行動網絡研究員楊沛為表示，雖然因為美國總統川普上台，讓減碳出現逆風，但COP30仍有通過公正轉型機制的決議，歐洲議會近日也建議歐盟執委會，應協助勞工與社區因應綠色與數位轉型，包括在減碳的同時提升勞工工作條件、職安衛管理，還有透過積極勞動市場與社保措施，讓受到衝擊的勞工重返職場等。

因此行動網絡針對7家台灣高碳排公司提出公正轉型的評比，包括（A）社會對話：例如是否在減碳轉型時承諾進行勞、資、政的對方對話，還有（B）公正轉型規劃：說明如何支持受減碳措施影響的勞工與社區，以及（C）尊嚴勞動與技能培育：承諾保留、再訓練、重新部署或補償受減碳措施影響的勞工。

缺乏具體轉型計畫

調查發現，台泥在這3個面向的綜合表現較好，但在公正轉型計畫揭露、轉型計畫的績效指標、轉型計畫對勞工與利害關係者的影響評估仍有待加強，其他如亞泥、中鋼、中油、台電、台塑與台塑石化都相對缺乏，尚無企業訂定明確的公正轉型指標，對轉型後的勞工也欠缺照顧、補償與教育訓練。

「轉型需要符合勞工真正需求！」楊沛為舉例，國道收費站拆掉的時候，政府告知收費員將被解雇，並推出職能訓練課程、輔導就業措施與轉職補助，看似提供補償措施使勞工順利轉換到新工作，但後續卻出現媒合單位未有職缺、薪資無保障、到職後差別待遇等狀況。他說，如今企業因減碳轉型，應加強溝通、持續追蹤，避免同樣的錯誤再發生。

轉型要追蹤與定期揭露

氣候行動網絡總監趙家緯呼籲高碳排企業，應該強化與社會、利害關係者（例如勞工）的溝通，還有相關成果揭露；設定以科學為基礎的減碳目標與轉型計畫，同時進行轉型影響評估、協助勞工辨認轉型後的技能缺口，還有制定公正轉型計畫，追蹤績效與定期揭露計畫執行成效。

