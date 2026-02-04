企業忽視環團氣候評比 有39%投資人在意

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾質疑企業不會在乎公正轉型的評估報告，環團表示，報告會影響投資與政府政策。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
現在投資人愈來愈在意氣候變遷！環團「台灣氣候行動網絡」與NGO在4日提出企業轉型評估報告。有與會者質疑，企業看到評比報告，因為沒有法律等強制規定，因此不見得會加速轉型。對此，環團研究員楊沛為表示，全球有39%投資人關心企業轉型風險，上市櫃公司要寫永續報告書，可透過這幾個面向敦促企業轉型。

在「公正轉型」報告書公布後，有與會者質疑，評比結果好壞對企業的影響，企業為何在意評比結果？楊沛為回應說，全球有39%投資人，若潛在標的在氣候、社會與人權等領域的風險太高，不見得會投資該企業，因此不完全是以「公正轉型」的名義來看。他們也還在努力將相關評比更加主流化，讓社會更重視。

上市櫃永續報告可納入

NGO世界基準聯盟的研究分析師陳藝丹則回應說，很多國際組織對於它們發布的公正轉型結果很關心，包括各企業的表現與投資的推動狀況，顯示國際除了關心企業的氣候轉型，也開始關注範圍更廣的公正轉型。

另外有與會者詢問，政府要如何協助企業比較有意願進行公正轉型？楊沛為表示，上市櫃公司都要寫永續報告書，未來可以加入公正轉型的指標；陳藝丹則介紹說，法國幾家電力公司在世界基準聯盟的評估中都表現不錯，尤其是社會對話與方案的嘗試推動，這就是國家政策可以協助引導的部分。

