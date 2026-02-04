快訊

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

慧榮財報／2025年第4季營收優於預期、年增46% 毛利率達49.2%

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
慧榮科技總經理苟嘉章表示，在第一季與全年訂單能見度的支持下，預期 2026 年的開局將明顯優於季節性水準，並於全年持續穩健成長。照片提供／慧榮科技
慧榮科技總經理苟嘉章表示，在第一季與全年訂單能見度的支持下，預期 2026 年的開局將明顯優於季節性水準，並於全年持續穩健成長。照片提供／慧榮科技

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）公布2025年第4季財報，營收為2億7,846萬美元，較前一季成長15%，與前一年同期相比大幅成長46%。第4季毛利率49.2%，稅後淨利4,271萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘1.26美元（約新台幣40元）。2025年全年營收達到8億8,563萬美元，較2024年成長10%；毛利率則從2024年的46%提升到48.3%。全年度稅後淨利達 1億1千982萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證盈餘3.55美元（約新台幣113元）。

第4季三大產品線營收皆大幅成長。與前一季相比，SSD控制晶片成長25%-30%，eMMC/UFS控制晶片持平至成長5%，SSD解決方案更大幅成長125%-130%。與前一年同期相比，SSD控制晶片成長35%-40%，eMMC/UFS控制晶片成長50%-55%，SSD解決方案成長110%-115%。

「2025年第4季財報表現亮眼，主要來自各產品線營收的全面成長，除了新產品持續放量，也進一步擴大了在 eMMC/UFS與 Client SSD的市占率，」慧榮科技總經理苟嘉章表示，Client SSD控制晶片營收較上一季成長逾25%，動能來自領先業界的8通道PCIe Gen5 SSD控制晶片和新款4通道PCIe Gen5 SSD控制晶片，而eMMC和UFS控制晶片已連續三季呈現成長，主要受惠於市占率的提升。隨著新專案陸續到位與市占率持續提升，在eMMC/UFS與Client SSD控制晶片兩大核心產品線的成長動能持續增強。車用產品方面，在產品組合多元化策略與新客戶產品放量驅動下，第4季也展現強勁成長。

此外，他指出，第4季全新的開機碟（Boot Drive）儲存產品已開始出貨給一家GPU全球領導廠商，為快速發展的企業級領域帶來成長新動能。對新產品初步的進展，以及過去幾年所推動的多元化策略帶來的成果感到振奮。相信憑藉日益擴展的產品組合，涵蓋消費性、企業級、車用與工控儲存解決方案，已奠定長期穩健成長的根基。

展望未來，苟嘉章表示，「隨著邁入 2026 年，我們在市占率提升、客戶與產品組合擴展，以及新市場布局方面的動能持續增強，並達到新的高點。這些橫跨各領域的新產品與新商機將於 2026 年陸續放量，並進一步推動公司營收與獲利的加速成長。在第1季與全年訂單能見度的支持下，我們預期 2026 年的開局將明顯優於季節性水準，並於全年持續穩健成長」。

預估2026年第1季營收將介於2億9千200萬至3億零600萬美元之間，較前一季成長5%~10%，較去年同期成長76%~84%，毛利率介於46%至47%之間。

控制晶片 SSD
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

謝金河點名記憶體掀浪…南亞科、旺宏、群聯全被喊到！網怒：閉嘴啦

金寶搭上記憶體熱潮 產能擴增

謝金河：台股的新外溢效應 新的選股思維

剛穿越年線的低基期股

相關新聞

民團訴求中火停煤！台電：2034年無煤供電 提前12年達標

今天是世界癌症日，民團控訴民進黨執政10年減煤承諾一直跳票，要求今年春節期間，中火應做到全面停煤。台電表示，2025年台...

竹南廣源造紙擴廠1.09公頃 苗栗市增8.87公頃住商區都更過關

苗栗縣廣源造紙竹南廠擴廠1.09公頃，及苗栗市公共設施保留地解編，調整增加7.7公頃住宅區及1.11公頃商業區都市計畫變...

詐團取錢最後一哩路 揭密車手提款「6大ATM熱點」類型

金管會日前召開一場由銀行、警政署、高檢署等共同參與的「ATM導入臉部遮蔽示警功能可行性」的跨部會議，最後決定，優先從警政署所提供車手「ATM提領熱點」優先試行ATM導入臉部遮蔽示警功能。根據聯合報數位版向銀行業者和警政體系訪查，所謂的「ATM提領熱點」，大致可分成六種類型。

丁學文專欄／中國雙速經濟 是穩中有進或K型發展悲歌？

中國經濟一向撲朔迷離，看好的人仍然相信這個東方巨龍崛起指日可待，看壞的人更是一口咬定內需不振將拖垮經濟增長。中國大陸國家統計局日前公布2025年的宏觀經濟數據，包括GDP（國內生產毛額）增長5%，總量140兆元人民幣，並且用「穩中有進」形容。但英國倫敦金融時報以中國正上演一齣「雙速經濟」（Two-Speed Economy）的悲歌來形容當前的中國經濟。我們要怎麼解讀？

英相施凱爾訪中率60家企業投資 大家只記得泡泡瑪特…謝金河：日不落帝國玩成四不像

日不落帝國把自己玩成四不像！

賴總統：台美經濟合作 四支柱三戰略

賴清德總統昨（3）日指出，台美經濟合作，未來將朝四大支柱發展，包括供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作，以及雙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。