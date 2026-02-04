中聯資源通過114年 TIPS「台灣智慧財產管理制度」 A 級驗證

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中聯資源通過114年TIPS「台灣智慧財產管理制度」 A級驗證。中聯資源提供
中聯資源通過114年TIPS「台灣智慧財產管理制度」 A級驗證。中聯資源提供

中聯資源（9930）通過114年TIPS「台灣智慧財產管理制度」 A級驗證。

為妥善管理及運用智慧財產，中聯資源導入「台灣智慧財產管理制度」(TIPS)，持續完善各項生產及資源化技術開發智財取得、保護、維護及管理，通過A級驗證。

中聯資源表示，TIPS是經濟部產業發展署委託資策會推動，協助企業建置智慧財產管理系統化制度，以降低營運風險及保護智財權利。

中聯資源主要核心競爭力來自低碳爐石粉、高爐水泥、轉爐石資源化及資源再生等專業技術能力，迄今累積的領證專利數多達40件以上，自導入TIPS後不僅建立涵蓋制度、流程、教育訓練與稽核等完整體系，也全面展開智財教育訓練，強化同仁在智財領域方面的專業知識，並持續以 PDCA（計畫、執行、檢查、行動）循環模式嚴謹落實智慧財產治理及改善精進。

如今再次通過TIPS A級驗證，顯示公司嚴謹落實智慧財產權管理制度，打造出堅韌的「智財護城河」，有助維持公司長期競爭力。

中聯資源作為國內作為綠色環保產業的領航者，面對2050淨零排放挑戰，不僅將研發能量集中在「低碳爐石粉」、「高爐水泥」及「轉爐石資源化」等關鍵技術，輔由完善的TIPS制度建立起滴水不漏的防護網，使得開發的專業技術從概念發想至實際落地，皆能達到全流程嚴密控管。

