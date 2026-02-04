民團訴求中火停煤！台電：2034年無煤供電 提前12年達標
今天是世界癌症日，民團控訴民進黨執政10年減煤承諾一直跳票，要求今年春節期間，中火應做到全面停煤。台電表示，2025年台中電廠空汙排放較2016年減少達81%，在台中市固定汙染源當中減量最多，台電承諾，2034年底前達成無煤供電，提前12年達標。
台電表示，台中用電連6年全國第一，而台中電廠發電量自2019年起已無法滿足用電，經持續減煤減排的努力，2025年台中電廠空汙排放較2016年減少達81%，是台中市固定汙染源減量之最，而用煤量亦減673萬噸，減幅達38%。台電強調，空汙來源眾多，仰賴多元治理，盼各界共同關注。
台電說明，台中電廠自2017年啟動友善環境減煤減排，至今已投入441億元升級燃煤機組空汙防制設備，現正進行新燃氣機組更新計畫，首部新機組已於去（2025）年完工，既有燃煤機組搭配新燃氣機組進度，逐步拆除及轉為備用，後續二期燃氣機組更新上線後，2032年起每年將再減煤300萬噸以上，並於2034年底前達成無煤供電，提前12年達標。
