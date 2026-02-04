星星電力表後儲能方案欣欣生技食品省電費、賺收益

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
星星電力表後儲能方案助欣欣生技食品省電費、賺收益。圖／星星電力提供
國際電力服務管理商星星電力今（4）日宣布，已與台灣罐頭產業指標企業欣欣生技食品簽署合作備忘錄，成為首批導入「ETF5050表後儲能共享方案」的企業夥伴。隨著製造業面臨電價波動、尖峰用電與淨零轉型等挑戰，企業用電策略正從單純控管成本，轉向結合韌性管理與資產規劃。ETF5050主打免出資、收益共享、電力交易代操一站式服務，協助企業導入智慧儲能、降低用電成本，並參與電力市場創造額外收益。

欣欣生技食品自2020年起於廠區建置屋頂型太陽能，並透過星星電力將綠電轉供至其他企業，早期即將能源納入營運管理與長期規劃。面對電價上漲與負載挑戰升高，欣欣進一步調整用電策略，從電力來源管理轉向用電端的即時調節與結構優化，以提升用電穩定性與降低營運風險。此次導入ETF5050共享方案，結合儲能系統與電力交易平台，正是其能源策略升級的重要一環。

ETF5050由星星電力出資，在企業場域建置表後儲能系統，企業無須承擔建置成本即可導入。系統運作以星星電力自研的能源管理系統（EMS）與能源雲平台為核心，整合用電數據與電力市場規則，自動化調整充放電時機並進行交易決策，提升資產使用效率。儲能資產則由星星電力專業團隊全程代操管理，代表企業不需介入技術與交易細節，即可參與電力市場並穩定創造收益。方案採分潤機制，企業除了節省電費，也能依實際績效與星星電力共享收益，最高可達50：50，讓儲能不再只是備援設備，而是具經濟效益的營運工具。

星星電力表示，欣欣導入案例反映出企業用電觀念的轉變：不再只看電費高低，而是重視用電彈性與風險控管能力。ETF5050特別適合用電規模大、對電價波動敏感、但不希望自行承擔建置與維運負擔的企業。透過儲能系統協助調整尖峰用電結構，並進一步參與台電電力交易與需量反應市場，企業可將原本僅作為內部調度的電力資源轉化為市場參與容量，創造新的營運收益來源。

市場 ETF 電價
相關新聞

竹南廣源造紙擴廠1.09公頃 苗栗市增8.87公頃住商區都更過關

苗栗縣廣源造紙竹南廠擴廠1.09公頃，及苗栗市公共設施保留地解編，調整增加7.7公頃住宅區及1.11公頃商業區都市計畫變...

詐團取錢最後一哩路 揭密車手提款「6大ATM熱點」類型

金管會日前召開一場由銀行、警政署、高檢署等共同參與的「ATM導入臉部遮蔽示警功能可行性」的跨部會議，最後決定，優先從警政署所提供車手「ATM提領熱點」優先試行ATM導入臉部遮蔽示警功能。根據聯合報數位版向銀行業者和警政體系訪查，所謂的「ATM提領熱點」，大致可分成六種類型。

丁學文專欄／中國雙速經濟 是穩中有進或K型發展悲歌？

中國經濟一向撲朔迷離，看好的人仍然相信這個東方巨龍崛起指日可待，看壞的人更是一口咬定內需不振將拖垮經濟增長。中國大陸國家統計局日前公布2025年的宏觀經濟數據，包括GDP（國內生產毛額）增長5%，總量140兆元人民幣，並且用「穩中有進」形容。但英國倫敦金融時報以中國正上演一齣「雙速經濟」（Two-Speed Economy）的悲歌來形容當前的中國經濟。我們要怎麼解讀？

英相施凱爾訪中率60家企業投資 大家只記得泡泡瑪特…謝金河：日不落帝國玩成四不像

日不落帝國把自己玩成四不像！

賴總統：台美經濟合作 四支柱三戰略

賴清德總統昨（3）日指出，台美經濟合作，未來將朝四大支柱發展，包括供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作，以及雙...

國發會：今年GDP成長目標4.56%

在AI投資熱潮延燒、關稅不確定性消退下，官方對今年經濟前景轉趨樂觀。國發會指出，隨台積電資本支出持續放大、全球雲端服務商...

