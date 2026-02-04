國旅第2季靠連假帶動小旅行 成本墊高、團費年增3~5%

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

國旅市場第2季由連假與主題遊程撐盤，需求集中在輕旅行、親子與熟齡產品。旅行業品質保障協會表示，4至6月國旅團費在脫離春節特旺季後，平均團費較第1季小幅下修2％至4％，價格自春節高峰回落至正常區間。但受油價、人事與景點門票成本墊高影響，與去年同期相比仍上漲約3％至5％。

國旅第2季需求高度集中在清明、五一與端午連假，連假價格帶普遍高於一般周末，而連假結束後，需求則回歸平日常態，旅行社多改以小團化、深度化商品拉抬平日載客率，成為控管成本與維持服務品質的關鍵。

產品面則明顯呈現季節與區域分化。4至5月以賞花、山林步道、生態體驗與農遊為主，北部與中部賞螢、油桐花帶動短線行程買氣；6月起海岸與離島進入旺季，澎湖花火節等活動推升交通與住宿需求，相關行程價格彈性與上限皆提高。花東地區受運能與旅宿供給限制，團費維持在相對高位，業者多以「花東專案」搭配在地體驗與專案價，試圖在兼顧收益的前提下刺激買氣。

成本結構部分，人事與車資壓力持續存在。旅遊業者受到基本工資調整與油價走勢，使導遊、司機及遊覽車營運成本難以下修，只能透過旅宿等級、餐食標準與體驗活動的彈性設計，搭配「主題化＋分層定價」策略，區隔不同客層。平日出發多搭配折扣或加贈體驗，連假產品則以早鳥與限量優惠提前鎖定客戶，避免臨出發前出現「有價無位」的情況。

連假 活動
