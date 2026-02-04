預售屋契約查核出爐 72建案遭罰597萬元、累犯建商不合格率逾6%

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為檢視建商對「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」之遵循情形，保障消費者購屋權益，行政院消費者保護處會同內政部地政司及各直轄市、縣（市）政府地政局（處），於去年9月至12月辦理「2025年度第2次預售屋買賣定型化契約查核」。本次共查核72件建案，其中共裁罰597萬元、累犯建商不合格率逾6%。

行政院消保處指出，本次查核除以2025年1月至6月銷售戶數為基準，針對「全國銷售排名前10名」及「地方銷售排名」（直轄市前4名、縣市前2名）建案進行抽查外，並就2020年至2025年間查核資料，鎖定「累計違規2次以上」及2025年度第1次查核中違規項次較多之建商，加強查核力道。

本次共查核72件建案，每案均檢視「通知交屋期限」、「驗收」、「房地所有權移轉登記期限」及「建材設備及其廠牌、規格」等15項契約重點。整體查核結果顯示：

在「全國銷售排名」部分，共查核10件建案，其中3案契約內容部分不符規定，違規項次共6項，整體不合格率為4%。遭開罰建商包括，甲山林建設、達欣工程、達鉅建設、海悅建設、大亮建築。

「地方銷售排名」共查核50件建案，11案契約內容部分不符規定，違規項次16項，整體不合格率為2.1%。遭罰建商有，新碩建設、久樘開發、上隆開發建設、城居建設、三嘉開發建築、昱珅建設、大豪開發、櫻花建設、記銘建設、半畝田建設、原榮實業等。

至於「過去查核累計違規2次以上建商，及前次查核違規項次較多建商」，共查核12件建案，其中4案不符規定，違規項次11項，整體不合格率達6.1%，高於其他類型建案。遭開罰建商有富旺國際開發、總誼建設 、德弘建設、田原開發、興富發建設。

行政院消保處表示，針對契約內容不符規定之建商，已請內政部地政司督導地方政府，依《平均地權條例》第81條之2第5項規定裁處完畢，本次查核共裁罰597萬元。

就違規態樣分析，主要集中於四大項目。首先，在「通知交屋期限」方面，部分建商於契約中不當排除辦理對保、貸款撥付等期間，藉此規避須於領得使用執照後6個月內通知交屋之義務，另有提前要求買方負擔水電費、瓦斯基本費，轉嫁原應由賣方負擔之費用。

其次，在「驗收」規定上，有建商未於交屋前完成瑕疵修繕，要求消費者先行交屋再循保固程序處理，另有錯誤計算交屋保留款，或保留款金額未達「房地總價5%」之情形。

第三，在「房地所有權移轉登記期限」方面，部分建商將消費者辦妥貸款列為移轉登記前提，免除賣方於使用執照核發後4個月內辦理登記之法定義務，亦有增列權利義務顯失衡之解約與高額違約金條款，嚴重侵害消費者權益。

最後，在「建材設備及其廠牌、規格」部分，部分建商以廠商抬價等理由，未經消費者同意即更換建材，另有對使用輻射鋼筋、石棉、電弧爐煉鋼爐碴或未經處理海砂等材料所致損害，契約責任記載不完整，規避賠償責任。

行政院消保處強調，建商應確實依「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定訂定契約條款，不得隱匿重要資訊或任意增列不利消費者條款。

行政院消保處亦提醒消費者，簽約前應先至「內政部不動產交易實價查詢服務網」確認契約備查狀況，逐點核對契約內容是否符合法規，如發現契約內容不合規定，應拒絕簽約並向主管機關檢舉，以維護自身權益。

