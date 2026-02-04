勞動部數位平台 提供700門免費課程、12大類職訓

為協助民眾提升職場能力，勞動部勞動力發展署建置勞動力發展數位服務平台，免費提供超過700門職場知能數位課程，內容涵蓋機械、電機電子資訊自動控制、服飾、建築營造等12大職業訓練類群、13大行業別、53項技能檢定相關範疇，114年吸引超過1,350萬人次上線學習。

勞動力發展署表示，為協助民眾職場能力的提升，除了提供實體的職業訓練課程，也建置數位服務平台提供線上學習課程。

因應自動化生產與智慧製造趨勢，開發CAD電腦輔助設計製圖、六軸機械手臂應用、三次元測定機、曲面零件CAM加工、CNC車銑複合加工等與機電和精密機械有關之職業訓練相關數位課程。

在數位、綠能領域方面，提供AI人工智慧、Python網頁爬蟲基礎應用、雲端服務模式、智慧型機器人簡介、太陽光電設置等數位課程，希望協助民眾具備數位與綠色雙軸轉型能力。

除了職場技術硬實力外，數位服務平台也提供黃金履歷、謹慎求職、面試教學、勞動權益、口語表達、自我優勢、職場減壓、職場溝通、時間管理、人際風格、問題解決等多門就業服務類相關課程，提升民眾內在軟實力，增強職場素養與適應性，促進就業的成功和穩定。