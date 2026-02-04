快訊

想當艾普斯坦「寵物」？英前王子安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

春哥侃陸／來自軍界、學界、智庫3隻眼 如何看世界新局

獨／獵殺43隻海豚當鯊魚餌全程被加拿大目擊 台船長違反野保法一審重判

勞動部數位平台 提供700門免費課程、12大類職訓

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為協助民眾提升職場能力，勞動部勞動力發展署建置勞動力發展數位服務平台，免費提供超過700門職場知能數位課程，內容涵蓋機械、電機電子資訊自動控制、服飾、建築營造等12大職業訓練類群、13大行業別、53項技能檢定相關範疇，114年吸引超過1,350萬人次上線學習。

勞動力發展署表示，為協助民眾職場能力的提升，除了提供實體的職業訓練課程，也建置數位服務平台提供線上學習課程。

因應自動化生產與智慧製造趨勢，開發CAD電腦輔助設計製圖、六軸機械手臂應用、三次元測定機、曲面零件CAM加工、CNC車銑複合加工等與機電和精密機械有關之職業訓練相關數位課程。

在數位、綠能領域方面，提供AI人工智慧、Python網頁爬蟲基礎應用、雲端服務模式、智慧型機器人簡介、太陽光電設置等數位課程，希望協助民眾具備數位與綠色雙軸轉型能力。

除了職場技術硬實力外，數位服務平台也提供黃金履歷、謹慎求職、面試教學、勞動權益、口語表達、自我優勢、職場減壓、職場溝通、時間管理、人際風格、問題解決等多門就業服務類相關課程，提升民眾內在軟實力，增強職場素養與適應性，促進就業的成功和穩定。

數位 職場 平台
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

勞長洪申翰帶隊春安勞檢 南亞科14項違規挨罰55萬元

勞動部與高雄市府聯檢林園石化廠 發現4缺失開罰

「台灣就業通」優化 全新LINE「就業通小幫手」上線

勞保風險指標3／勞工請領老年年金 平均61歲

相關新聞

竹南廣源造紙擴廠1.09公頃 苗栗市增8.87公頃住商區都更過關

苗栗縣廣源造紙竹南廠擴廠1.09公頃，及苗栗市公共設施保留地解編，調整增加7.7公頃住宅區及1.11公頃商業區都市計畫變...

詐團取錢最後一哩路 揭密車手提款「6大ATM熱點」類型

金管會日前召開一場由銀行、警政署、高檢署等共同參與的「ATM導入臉部遮蔽示警功能可行性」的跨部會議，最後決定，優先從警政署所提供車手「ATM提領熱點」優先試行ATM導入臉部遮蔽示警功能。根據聯合報數位版向銀行業者和警政體系訪查，所謂的「ATM提領熱點」，大致可分成六種類型。

丁學文專欄／中國雙速經濟 是穩中有進或K型發展悲歌？

中國經濟一向撲朔迷離，看好的人仍然相信這個東方巨龍崛起指日可待，看壞的人更是一口咬定內需不振將拖垮經濟增長。中國大陸國家統計局日前公布2025年的宏觀經濟數據，包括GDP（國內生產毛額）增長5%，總量140兆元人民幣，並且用「穩中有進」形容。但英國倫敦金融時報以中國正上演一齣「雙速經濟」（Two-Speed Economy）的悲歌來形容當前的中國經濟。我們要怎麼解讀？

英相施凱爾訪中率60家企業投資 大家只記得泡泡瑪特…謝金河：日不落帝國玩成四不像

日不落帝國把自己玩成四不像！

賴總統：台美經濟合作 四支柱三戰略

賴清德總統昨（3）日指出，台美經濟合作，未來將朝四大支柱發展，包括供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作，以及雙...

國發會：今年GDP成長目標4.56%

在AI投資熱潮延燒、關稅不確定性消退下，官方對今年經濟前景轉趨樂觀。國發會指出，隨台積電資本支出持續放大、全球雲端服務商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。