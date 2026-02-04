支援青年就業最高補助4.8萬元 近7千人受惠

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為協助第一次找工作的青年順利進入職場就業，勞動部於114年9月1日起推動「支援青年就業計畫」，針對初次尋職或長期待業青年，提供多元的就業諮詢、職涯輔導及最高4.8萬元實質經濟支持，並採線上申請的便捷方式，目前已經陪伴近7千名青年進行求職準備。

勞動部勞動力發展署說明，許多青年在畢業後面臨職涯迷惘、缺乏求職經驗等問題，影響求職信心與就業意願。為及早協助年滿15至29歲，畢業後第一次找工作，且失（待）業達60日以上的本國籍青年踏出就業第一步，青年可以透過參加「支援青年就業計畫」。

該計畫由就業服務人員提供多元和個別化的就業支持服務，包括一對一就業諮詢、職涯輔導、推介就業服務，以及履歷撰寫、面試技巧、職場形象等就業促進課程，協助青年提升求職競爭力，並找到適合自己的工作方向。

除提供各項就業服務外，「支援青年就業計畫」也提供參加此計畫的青年實質經濟補助，減輕青年尋職期間的經濟壓力，青年只要依此計畫規定進行求職與接受就業諮詢輔導，在尋職期間每月可領取6,000元尋職津貼，最長可領3個月，最高發給1.8萬元。

如果在參加計畫期間（90日）內成功找到工作，而且穩定就業滿90日或180日，可再分別申請領取2萬元及1萬元的就業獎勵金，尋職津貼及就業獎勵金合計最高發給4.8萬元。

為提升青年參與便利性，「支援青年就業計畫」採線上申請方式，青年只要到「台灣就業通」網站計畫專區完成會員註冊，並完成1項職業心理測驗，即可報名參加。

這項計畫從114年9月推出以來至114年12月為止，已經有9,010名青年申請報名參加，其中6,810人符合參加計畫資格，並且按照計畫各階段進行求職準備。

勞動力發展署提醒，符合參加「支援青年就業計畫」資格而且正在找工作的青年可把握機會參加此計畫，並可同時善用政府其他就業服務資源，包含職涯探索、就業媒合、職業訓練及創業輔導等，相關資訊可至「台灣就業通」網站「投資青年就業方案第二期」專區查詢。

