竹南廣源造紙擴廠1.09公頃 苗栗市增8.87公頃住商區都更過關
苗栗縣廣源造紙竹南廠擴廠1.09公頃，及苗栗市公共設施保留地解編，調整增加7.7公頃住宅區及1.11公頃商業區都市計畫變更案過關，縣政府認為有助活化地盡其利、還地於民利多。
縣府工商發展處宣布內政部都市計畫委員會昨天審議通過苗栗市公共設施保留地解編，及廣源造紙竹南廠擴廠都市計畫變更案，其中，廣源造紙因既有產能趨於飽和，申請將竹南廠旁約1.09公頃農業區變更為工業區，擴充產線與升級設備。
工商發展處指出，廣源造紙擴廠計畫預計投入4.83 億元資金，創造75個就業機會，並可串聯竹南科學園區上、下游產業鏈，強化地方產業聚落能量。
環境保護方面，廣源造紙將導入三級廢水處理設施，廢水回收率可達80%，並採專管排放方式，嚴格守護周邊農耕環境安全；業者也承諾捐出約 30%、約1000坪土地，作為公園與綠地使用，並負責後續維護管理，為鄰里居民打造優質休憩綠帶。
此外，縣府盤點檢討長期未徵收開發公共設施保留地，成功解編苗栗市28 處土地，面積10.79公頃，解編3.38公頃公園用地、2.49公頃園道用地、1.9公頃公兼兒用地，及1.68公頃市場用地、1.62公頃運動公園用地等，調整約7.7公頃住宅區及1.11公頃商業區等。
工商發展處表示，公設保留地解編除可增加居住供給、帶動周邊商業發展外，縣府將同步透過公辦市地重劃，開闢兒童遊戲場、廣場、綠地，及停車場等公共設施，全面提升整體生活機能與居住品質，提醒相關土地所有權人，後續預計今年6月30日前辦理再次公開展覽，請留意保障自身權益。
