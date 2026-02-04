竹南廣源造紙擴廠1.09公頃 苗栗市增8.87公頃住商區都更過關

中國經濟一向撲朔迷離，看好的人仍然相信這個東方巨龍崛起指日可待，看壞的人更是一口咬定內需不振將拖垮經濟增長。中國大陸國家統計局日前公布2025年的宏觀經濟數據，包括GDP（國內生產毛額）增長5%，總量140兆元人民幣，並且用「穩中有進」形容。但英國倫敦金融時報以中國正上演一齣「雙速經濟」（Two-Speed Economy）的悲歌來形容當前的中國經濟。我們要怎麼解讀？

2026-02-04 06:00