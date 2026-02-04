賴總統：台美經濟合作 四支柱三戰略

賴清德總統昨（3）日指出，台美經濟合作，未來將朝四大支柱發展，包括供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作，以及雙邊合作。其中在關鍵礦物合作方面，台美將針對稀土展開共同儲備、共同開發礦源，與擴大供應鏈所需的採掘，此舉既能深化台美高科技產業合作，也能鞏固全球稀土供應鏈的安全韌性。

美國總統川普日前宣布啟動關鍵礦物戰略庫存計畫，盼藉此減少對中國大陸稀土的依賴。稀土用途廣泛，可用於智慧型手機、電動車與AI資料中心的高效能設備等，賴總統昨天在總統府舉行的「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，揭示未來台美的四大支柱發展，同時也歸納出三大戰略方向：強化經濟安全、打造創新經濟與發展繁榮未來。

第六屆EPPD上周在美國華府舉行，這是川普在第一任期創建的台美經濟對話機制，本次會議是川普第二任期內第一次召開，也是2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體對談，對台美關係來說，具有重大意義。

賴總統說，台美合作不侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度鏈結，將表現在AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域。

針對台美將開啟的關鍵礦物合作，經濟部長龔明鑫解釋，合作可分兩部分，一是在矽盛世工作機制中的跨國性儲備合作，另一個則包括擴大供應鏈所需的採掘，協助確保全世界稀土供應鏈的安全韌性。

經濟部貿易署長劉威廉昨天也在貿易署記者會上提到，美國為了確保關鍵礦物的供應鏈，將持續與澳洲、加拿大等合作，台灣在關鍵礦物主要有兩部分，一是城市礦山，由電子廢棄物回收，目前工研院已在研發技術；第二部分希望在礦源上開發，能與美國合作。

在無人機方面，龔明鑫指出，台美雙方同意共同促進無人機的商業發展、民生生產，雙方將持續凝聚法規與認證。

EPPD開會前一天，工研院跟美國無人機產業協會（AUVSI）共同簽署了Green UAS授權評鑑跟服務協議，未來可合作Green UAS認證機制。美國還有Blue UAS，可就國防上合作進一步研討。

龔明鑫還提到，台美避免雙重課稅協定，也在進行中。