高雄促中央爭取扣件銷美降稅

高雄市長陳其邁昨（3）日呼籲中央，後續與美國經貿協商中，應爭取調降扣件銷美關稅。

陳其邁昨天主持市政會議，針對美國「對等關稅」政策，以及鋼、鋁、銅與其衍生品適用232條款50%關稅，對高雄扣件等出口導向產業可能帶來的影響，邀請產業專家進行分析。

陳其邁表示，扣件被喻為「工業之米」，是製造業不可或缺的關鍵元素，高雄更是國內扣件及金屬製造的重要聚落，相關產業長期深耕美國市場，關稅政策一旦變動，對在地中小企業影響甚鉅。

因此特別呼籲中央採納扣件產業訴求，於後續台美經貿協商中爭取調降扣件輸美關稅；高市府並已同步啟動地方政府可即時著力的配套措施，協助業者分散市場風險、輔導產業升級轉型，強化整體國際競爭力。

陳其邁指出，行政院日前公布台美關稅談判總結，確認對等關稅15%不疊加，並成功爭取半導體及其衍生品、汽車與航空零組件等多項232關稅最優惠待遇，不僅對台灣高科技與先進製造產業發展帶來正面助益，也讓傳統產業得以與日、韓及歐盟站在相對公平的競爭起跑點。

後續市府將持續爭取更多傳統製造及扣件產品納入有利條件，同時引導產業加速升級轉型，朝向高值化、數位化與低碳化的「雙軸轉型」方向發展，提升產業整體韌性。

高市經發局長廖泰翔表示，高雄扣件產業在全球供應鏈中具關鍵地位，本次專案計畫針對受關稅衝擊產業，在升級轉型補助計畫中，將依企業轉型深度與合作模式分級設計，兼顧深度示範、創新導入與普及推動三大目標，發揮產業升級引導與廣泛扶植的政策效益。