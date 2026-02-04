國發會：今年GDP成長目標4.56%

在AI投資熱潮延燒、關稅不確定性消退下，官方對今年經濟前景轉趨樂觀。國發會指出，隨台積電（2330）資本支出持續放大、全球雲端服務商加速擴建，加上國際景氣改善與油價走緩，台灣經濟成長動能明顯增溫，全年經濟成長率可望站穩4.11%；若再納入政策加乘效果，國發會設定今年GDP年增率目標為4.56%，且不排除挑戰更高水準。

台美關稅拍板，我國承諾企業自主投資美國2,500億美元，另以信用保證方式支持金融機構提供最高2,500億美元的企業融資。針對2500億融資資金來源，國發會主委葉俊顯再次強調，絕對不會賣台積電股票。同時，他也表示，國家融資保證與主權基金會分開處理，不會互相掛勾。

葉俊顯指出，台積電今年預估資本支出達520億至560億美元，明顯高於去年的約410億美元，與前年的約300億美元，呈現逐年攀升趨勢；在AI剛性需求強勁帶動下，出口持續擴張，加上台美關稅協定底定與台積電法說釋出正向訊號，國內外預測機構，陸續將台灣經濟成長率上修至4%以上。

葉俊顯表示，國發會將經濟成長目標設定在4.56%，並不排除挑戰更高水準。