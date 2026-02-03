酷瘋國際旗下PowerRider 打造全球 AI 應用入口品牌

隨著生成式AI浪潮席捲全球，AI應用已從雲端運算走向個人終端。台灣AI消費性電子領導品牌PowerRider，在創辦人郭洪斌領軍下，憑藉「AI實體化」的獨特戰略，成功打破軟體操作門檻。旗下AI ONE系列產品在短短一年內，橫掃台灣及美國群眾募資平台，並在國際展會大放異彩，象徵台灣新創勢力正式插旗全球AI應用市場。

儘管AI性能強大，但多數使用者仍然面臨指令(Prompt)理解困難、App切換繁瑣及工作流斷層等痛點。郭洪斌指出：「如果AI要真正普及化，它就不能只存在於螢幕裡，必須變成『伸手就能用』的工具。」

為了落實「讓人人都能駕馭AI力量」的願景，PowerRider推出AI ONE UltraHub。作為全球首款AI集線器(AI Hub)，該產品將AI從單純的軟體轉化為實體硬體入口，使用者無需切換視窗，透過實體按鍵即可一鍵啟動文字生成、會議摘要與內容創作，達成AI與日常工作流的深度整合。

AI ONE系列的成功模式，採取「台灣驗證、國際擴散」的雙軌戰略，成績斐然：2025年8月全球首款AI ONE UltraHub問世，引發產業關注。同年9月於台灣「嘖嘖」募資平台取得亮眼成績，證實市場對實體AI產品的高度需求；2026年1月成功完成美國Kickstarter募資，正式宣告進軍國際市場，從台灣新創蛻變為全球 AI品牌。

PowerRider於2025年10月Global Sources香港消費電子展初試啼聲，創辦人親自向國際買主展示AI ONE系列產品。該品牌憑藉「硬體整合 AI」的創新應用，在展會現場吸引多國業者洽詢，成功邁出品牌全球布局的第一步。

在2025年10月的Global Sources香港消費電子展初試啼聲之後，PowerRider於2026年1月進一步擴張產品線，發布AI Keyboard(鍵盤)、AI Mouse(滑鼠)及AI Microphone(麥克風)。

這系列新品的設計核心在於「原生AI整合」，將AI功能內建於使用者每日接觸最頻繁的硬體中。透過實體AI專屬鍵與語音互動，AI不再是外掛，而是無感融入工作情境的生產力夥伴。PowerRider也預告將於2026年4月再度參展 Global Sources，屆時將發布更多的生態系新品。

郭洪斌指出，該系列產品旨在解決傳統AI工具註冊繁瑣、介面不友善及月費昂貴等痛點，為使用者提供無縫銜接的實體AI使用體驗。

對郭洪斌而言，PowerRider的使命是一場關於AI的普及運動。他強調：「AI不該只讓少數人變強，而是要讓更多人少走彎路。」深耕AI教學與內容創作多年的郭洪斌，看見無數人因學習焦慮而放棄新技術。他深信，當AI變得像滑鼠、鍵盤一樣直覺時，大眾才能真正開始「駕馭」這股力量。

從硬體開發到生態系建構，PowerRider正在重新定義人與AI的互動方式。郭洪斌說，不只賣硬體，更在打造一個屬於大眾的AI應用入口。在生成式AI持續進化的時代，AI ONE將成為每個人開啟未來工作模式的關鍵鑰匙。