台灣超車德國躍美國第4大貿易夥伴 貿易署EPPD聚焦多元議題

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部國際貿易署3日指出，以美國統計，2025年1至10月台灣進出口貿易額已達2,010億美元，已躍升為美國第四大貿易夥伴，首度超車德國，僅次於墨西哥、加拿大及中國大陸。貿易署強調，未來強化台美供應鏈夥伴關係。

經濟部貿易署今日舉行年度記者會。針對甫落幕的台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）達成七大共識，劉威廉表示，這次EPPD台美討論議題比過去都要寬，AI供應鏈安全、關鍵礦物供應鏈、無人機供應鏈等都是很實質的議題，而貿易署後續工作要協調數位部、經濟部技術司、工研院、無人機卓越聯盟等國內官方民間單位與美方溝通。

他也說，我方已向美方表達希望成立工作小組項目，待美方回應，因此哪些領域會成立工作小組尚未定案。

劉威廉說，因美國發展AI，台灣在伺服器領域的確扮演關鍵角色，這是剛性需求，因此對未來的台美貿易持續成長持樂觀態度，但貿易署也不希望只有科技業一枝獨秀，因此韌性特別預算會加強在受影響較大的傳統產業。

至於關鍵礦物供應鏈（稀土），他解釋，美國為了確保關鍵礦物的供應鏈，持續與澳洲、加拿大等合作，台灣在關鍵礦物主要有兩部分，一是城市礦山，由電子廢棄物回收，目前工研院已在研發技術，但由電子廢棄物中回收仍有極限；第二部分希望在礦源上開發，能與美國合作。

此外，貿易署表示，未來強化台美供應鏈夥伴關係，除了推動EPPD共識外，我現已與美國13州簽署經貿合作備忘錄（MOU），另，2025年8月在美國揭牌成立「達拉斯台灣貿易投資中心」，提供業者在美布局所需協助。

貿易署並表示，去年我國有104家業者赴美參加選擇美國投資高峰會，是全球規模最大代表團，今年我國也會組團參加選擇美國投資高峰會。此外，我國也會在台舉辦US Business Day邀請州政府代表及重要美商來台，便利業者在台洽談商機。

美國 經濟部

相關新聞

台美EPPD後將啟動專家級對話 聚焦AI、關鍵礦物與無人機

台美日前展開台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），並簽署矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明，總統賴清德3日召開記會，說明台...

台美經貿持續深化 台灣躍升美國第4大貿易夥伴

經濟部貿易署今天表示，根據美國海關去年1至10月統計，台灣已超越德國，躍升為美國第4大貿易夥伴，僅次於墨西哥、加拿大與中...

扣件是「工業之米」 高雄市長陳其邁強調：爭取調降扣件輸美關稅

高雄市長陳其邁3日呼籲中央，後續與美國經貿協商中，應爭取調降扣件銷美關稅。

卸任前回顧三大目標 中研院長廖俊智：量子晶片製程躋身全球前五

中研院院長廖俊智任內大力推動量子、防疫與淨零三大科技發展目標，隨著今年即將卸任，廖俊智回顧任期成果表示，淨零科技已累積相...

勞動部歲末勞檢裁罰94萬元 籲雇主防範高風險作業

為督促事業單位落實春節前後作業安全與自主管理，以實際行動展現政府維護職場安全及防止勞工過勞的決心，勞動部長洪申翰、次長李...

瑞銀估聯準會續降息1至2次 前3季黃金目標價上看6,200美元

國際金價近日在大幅上漲後出現劇烈震盪，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區投資總監、亞太區宏觀經濟主管胡一帆3日表示，在黃...

