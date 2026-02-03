台美EPPD後將啟動專家級對話 聚焦AI、關鍵礦物與無人機

台美日前展開台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），並簽署矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明，總統賴清德3日召開記會，說明台美合作方向。經濟部貿易署進一步表示，未來將與美方針對 AI、關鍵礦物、無人機等領域成立專家級對話工作小組，確保台美經貿動能常態化。

貿易署3日舉行年度記者會，說明今年重要工作項目，將透過「韌性計畫」精準挹注傳產，並配合「矽盛世」倡議與歐洲AI超級工廠計畫，協助台廠進行全球布局。

貿易署長劉威廉表示，EPPD此次討論議題比往年更多元，涵蓋AI、關鍵礦物、無人機、數位基礎建設，都是很實質、與時俱進的議題，貿易署在其中扮演「Facilitator（促進者）」角色，目前正積極與國內數位部、技術司及無人機卓越聯盟協調。

劉威廉說，他們在EPPD提出希望雙方設立工作小組，展開專家級對話，當明年召開EPPD時，台美雙方有更多實質成果呈現，不過，雙方目前還需要進一步討論要成立哪些工作小組，台灣有向美國表達希優先成立的工作小組名單，但目前還不便對外說明。

根據兩聲明內容，關鍵礦物是重要合作項目，劉威廉指出，美國為了確保稀土礦源而持續跟各國合作，包括澳洲及加拿大，台灣的稀土策略有兩個方向，一是「城市礦山」概念，即電子廢棄物的回收提煉，經濟部透過工研院研發技術；二是電子廢棄物有其量能上限，因此也希望能開發礦源，未來會持續跟美方及相關友好國家保持溝通、合作開發新礦源，確保供應鏈安全。

強化台美供應鏈夥伴關係是貿易署今年度重點工作，貿易署指出，台美經貿關係深化，據美國自己的統計，2025年1至10月，台灣已躍升為美國第4大貿易夥伴，次於墨西哥、加拿大、中國。

貿易署2025年率團參加選擇美國投資高峰會，是全球規模最大的代表團之一，2026年將繼續組團參加，同時，貿易署也在台灣舉辦US Business Day，邀請州政府代表及重要美商來台，便利業者就近洽談商機，2025年8月在美設立「達拉斯台灣貿易投資中心，以提供業者在美布局所需的協助。

台灣也沒忘掉歐盟，歐盟是我國第5大貿易夥伴及最大投資來源，台灣與歐盟之間有台歐盟貿易暨投資對話會議（TID）、台歐盟產業對話會議（IPD）。劉威廉特別提到，台灣在歐洲擴展的無人機市場，2025年外銷波蘭5千多萬美元、外銷捷克2千多萬美元，而外銷美國才1千多萬美元，對台灣而言，極短時間內台灣無人機外銷業績已將近1億美元，而中東歐成為台灣無人機最大出口市場。