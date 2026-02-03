卓榮泰：啟動長照3.0、推動「健康幣」 共築健康台灣

行政院長卓榮泰3日出席「2026健康台灣樂齡論壇：迎向超高齡社會的挑戰與契機」開幕典禮時表示，我國65歲以上人口已達467萬人，占總人口20.06%，正式邁入超高齡社會。為提升國人健康餘命，政府推動「三高防治888計畫」，並在長照2.0基礎上，於2026年正式啟動長照3.0，持續擴大服務對象、提升長照服務涵蓋率。同時，衛生福利部也預計推出「健康幣」，再加上運動部「運動幣」，希望鼓勵國人透過健康促進與運動參與，降低未來醫療支出。

卓榮泰於致詞時指出，不到一周時間，他已兩度與「美國在台協會」（AIT）谷立言（Raymond Greene）處長會面，上周他前往高雄出席「緝獲金昌隆貨輪走私毒品聯合記者會」時，法務部、高雄地方檢察署、海洋委員會海巡署，與美國緝毒局（DEA）攜手合作，成功破獲重大跨國毒品走私案件。而不論是緝毒行動或今日舉辦的健康台灣樂齡論壇，皆顯示臺美雙方共同致力於維護人類生命安全與健康的核心價值；在追求健康與人權上，臺美立基於相同價值理念基礎，未來在治安、經濟、科技、健康與教育等領域，所有民主理念相近國家勢必會持續深化合作，共謀人類福祉。

卓榮泰也肯定谷立言處長及「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）魏凱（Carl Wegner）執行長對臺灣醫療體系、公共醫療資源及政策方向的深入了解與支持，尤其「台灣美國商會」自2019年起，持續透過舉辦健康論壇方式，推動臺美在健康議題上的交流；同時論壇討論議題亦涵蓋農業、經濟及數位發展等多元領域，並在醫療轉型議題上，與我國醫界先進進行深入且關鍵的研討，累積相當豐碩的成果。卓院長感謝「美國在台協會」及「台灣美國商會」長期以來對臺灣這塊土地的關懷與支持，讓我方備感溫暖，也印證雙方在多項國際合作上持續穩健前行。

卓榮泰表示，賴清德總統出身醫界，在2024年競選期間，即提出「讓國人健康、讓國家更強、讓世界擁抱臺灣」的理念，並以「健康臺灣」作為與國人共同前行的重要起點，進一步推動「均衡臺灣」與「團結臺灣」，持續穩健向前。此外，賴總統也多次提及，國人平均壽命為80歲，但「不健康餘命」約8年，這段期間不僅造成個人痛苦，對家庭照顧形成沉重負擔，更讓國家付出龐大的醫療成本，因此如何提升國人健康餘命始終是賴總統與醫界持續關注與研究的重要課題。

卓榮泰指出，本次論壇主題聚焦於維護心肝健康、重症照護，以及提升健康餘命的策略與行動。根據內政部1月份公布最新數據，我國65歲以上人口已達467萬人，占總人口20.06%，正式邁入超高齡社會，因此我國社會制度、福利政策與教育體系，皆須同步進行有效調整。卓榮泰說，為滿足高齡長者需要，政府推動「三高防治888計畫」，目標是讓8成高風險族群納入醫療照護體系照顧、8成參與者透過健康促進理念，改善生活習慣、提升自身健康，並讓8成的三高患者，透過完整醫療支持獲得更多健康照護。此外，政府也推動「癌症治療三箭」，強化公務預算給付加速引進新藥，為邁向超高齡社會提前做好準備。

在長期照顧政策方面，卓榮泰表示，政府在長照2.0基礎上，於今年正式啟動長照3.0，整體預算規模達1,153億元，目前已布建1萬5千多個長照服務據點，培育10萬多名長照照服員，長照3.0將持續擴大服務對象、提升長照服務涵蓋率，串聯居家、社區、機構及醫療體系，讓所有需要照顧的民眾，都能在適當的場域獲得國家基本照護。

卓榮泰進一步說，政府除持續「扶老」，也同步「攜幼」，衛福部已通過組織改造，新設立「兒少及家庭支持署」，期盼在兒童進入學校教育前，強化家庭責任，做好兒童健康、人格及教育養成，同時也結合醫療精神，讓下一代在更完善的照顧體系中成長。此外，衛福部預計推出「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢；同時，運動部也推出「運動幣」，鼓勵國人透過健康促進與運動參與，降低未來醫療支出。

農曆春節將至，卓榮泰特別感謝醫療人員於春節期間犧牲假期服務國人，為因應春節期間醫療量能，衛福部已提前部署區域聯防機制，鼓勵醫院於春節期間開設門診，並提供相關補助，協調基層診所與藥局輪值服務。卓院長期盼透過公私協力，推動各項醫療創新，讓醫療體系與最新的數位轉型相互結合，使科技能全面導入醫療服務領域，進而在推動「AI新十大建設」過程中，強化醫療與科技的緊密連結，打造真正的「全民智慧生活圈」。