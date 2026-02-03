建構中小企業數位安全護盾！經濟部推出資安諮詢服務、資安教育影片

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部中小及新創企業署3日表示，為強化我國中小企業營運安全及數位競爭力，已協同數位發展部資通安全署及國家資通安全研究院，共同推出「中小企業基本資安諮詢服務」、「中小企業資安教育訓練影片」及「資安星際指南」等資安防護措施。透過跨部會資源整合，建構全方位資安防護體系，確保中小企業面對數位轉型與人工智慧應用趨勢浪潮中，降低資安風險與威脅。

中企署表示，對於中小企業面臨資安專業人才及資安防護觀念不足等問題，中企署「馬上辦服務中心」以「即時諮詢、實務導向、預防優先」為核心，協助中小企業提升資安防護能力。面對企業常見的帳號盜用、釣魚郵件、社交工程詐騙等威脅，馬上辦服務中心透過彙整實務案例與常見問答集(FAQ)，協助業者建立正確資安觀念，避免因密碼管理不當、未落實查證流程而造成營運風險。同時結合線上資安宣導與政府資安防護等措施，降低中小企業資安防護門檻，協助中小企業在數位化發展過程中，兼顧營運效率與資訊安全。

此外，為提升企業員工資安防護意識，資安署與資安院合作推出一系列教育訓練影片，內容涵蓋「基本資安防護、網路安全管理、電子資料安全、個資概念簡介、系統發展委外安全」五大章節；並同步推出創新視覺化「資安星際指南」系列手冊共計5冊，以淺顯易懂的方式引導中小企業循序完成自我診斷與風險辨識。相關課程與指南已上架中企署「網路大學校」線上平台提供中小企業使用，協助企業建立正確資安操作導引，落實全方面數位防護能力。

中企署表示，中小企業是臺灣經濟穩定發展及持續成長的重要基礎，未來將繼續強化與資安署及資安院的合作，廣納產業界建議並滾動式更新各類工具及資源，讓政府成為中小企業最堅實的資安護盾。

相關新聞

台美經貿持續深化 台灣躍升美國第4大貿易夥伴

經濟部貿易署今天表示，根據美國海關去年1至10月統計，台灣已超越德國，躍升為美國第4大貿易夥伴，僅次於墨西哥、加拿大與中...

扣件是「工業之米」 高雄市長陳其邁強調：爭取調降扣件輸美關稅

高雄市長陳其邁3日呼籲中央，後續與美國經貿協商中，應爭取調降扣件銷美關稅。

卸任前回顧三大目標 中研院長廖俊智：量子晶片製程躋身全球前五

中研院院長廖俊智任內大力推動量子、防疫與淨零三大科技發展目標，隨著今年即將卸任，廖俊智回顧任期成果表示，淨零科技已累積相...

勞動部歲末勞檢裁罰94萬元 籲雇主防範高風險作業

為督促事業單位落實春節前後作業安全與自主管理，以實際行動展現政府維護職場安全及防止勞工過勞的決心，勞動部長洪申翰、次長李...

瑞銀估聯準會續降息1至2次 前3季黃金目標價上看6,200美元

國際金價近日在大幅上漲後出現劇烈震盪，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區投資總監、亞太區宏觀經濟主管胡一帆3日表示，在黃...

總統說的主權基金沒下文？ 國發會主委葉俊顯回應了

賴清德總統去年520就職周年時，曾宣布將成立國家主權基金，但至今未有明確進展。對此，國發會主委葉俊顯3日表示，目前國發會...

